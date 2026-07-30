Zagreb uklanja ruševne objekte u Podsusedu, sve ide na trošak vlasnika

Budući da vlasnik nije postupio po izdanim rješenjima , Grad Zagreb pokrenuo je postupak uklanjanja navedenih objekata , pri čemu će troškove snositi vlasnik nekretnina', stoji u priopćenju.

'Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, komunalni redari izdali su vlasniku nekretnina, na adresi Sutinska vrela b.b. u Zagrebu, tri rješenja o uklanjanju ruševnih objekata, uz određeni rok za njihovo uklanjanje.

Riječ je o uklanjanju starih, dotrajalih i potencijalno opasnih objekata na području kamenoloma, a početak radova prijavljen je nadležnom upravnom tijelu 2. srpnja. Radovi se izvode na temelju projekta uklanjanja, uz angažman odabranog izvođača radova i stručnog nadzora, naglasili su iz Gradske uprave.

Tako su odgovorili i građanima zagrebačkog naselja Podsusedsko Dolje koji su u srijedu zatražili od nadležnih institucija informacije o radovima u prostoru bivšeg kamenoloma Podsused, navodeći da im nije službeno pojašnjena svrha zahvata ni buduća namjena prostora.

Građani su izrazili i zabrinutost radovima uz naseljeno područje, u kontaktnoj zoni Parka prirode Medvednica te uz Ulicu Sutinska vrela, na području poznatom po prirodnim izvorima termalne vode, ali i dodali da ne žele iznositi pretpostavke niti optuživati bilo koga, nego traže službene, potpune i pravodobne informacije o zahvatima koji se provode na prostoru od velikog značaja za lokalnu zajednicu.