kamenolom

Zagreb uklanja ruševne objekte u Podsusedu, sve ide na trošak vlasnika

Mladenka Tomić / Đurđa Beraković / Bi. S. / Hina

30.07.2026 u 20:40

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
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Na području kamenoloma Podsused u tijeku je uklanjanje starih, dotrajalih i potencijalno opasnih objekata, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave na upit Hine

'Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, komunalni redari izdali su vlasniku nekretnina, na adresi Sutinska vrela b.b. u Zagrebu, tri rješenja o uklanjanju ruševnih objekata, uz određeni rok za njihovo uklanjanje.

Budući da vlasnik nije postupio po izdanim rješenjima, Grad Zagreb pokrenuo je postupak uklanjanja navedenih objekata, pri čemu će troškove snositi vlasnik nekretnina', stoji u priopćenju.

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Riječ je o uklanjanju starih, dotrajalih i potencijalno opasnih objekata na području kamenoloma, a početak radova prijavljen je nadležnom upravnom tijelu 2. srpnja. Radovi se izvode na temelju projekta uklanjanja, uz angažman odabranog izvođača radova i stručnog nadzora, naglasili su iz Gradske uprave.

Tako su odgovorili i građanima zagrebačkog naselja Podsusedsko Dolje koji su u srijedu zatražili od nadležnih institucija informacije o radovima u prostoru bivšeg kamenoloma Podsused, navodeći da im nije službeno pojašnjena svrha zahvata ni buduća namjena prostora.

Građani su izrazili i zabrinutost radovima uz naseljeno područje, u kontaktnoj zoni Parka prirode Medvednica te uz Ulicu Sutinska vrela, na području poznatom po prirodnim izvorima termalne vode, ali i dodali da ne žele iznositi pretpostavke niti optuživati bilo koga, nego traže službene, potpune i pravodobne informacije o zahvatima koji se provode na prostoru od velikog značaja za lokalnu zajednicu.

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