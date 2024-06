Opet nova varijanta koronavirusa. Stiže li ljetni val?

Krajem ožujka varijanta KP.2 uzrokovala je oko četiri posto infekcija u SAD-u, prema podacima Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC), dok je njen primarni soj JN.1 uzrokovao više od 50 posto infekcija u to vrijeme. Od početka svibnja KP.2 čini oko 28 posto infekcija, prestigavši ​​JN.1 kao dominantnu varijantu.

KP.2 je jedna od nekoliko varijanti koje se nazivaju FLiRT, a nazvane po tehničkim nazivima za njihove mutacije. Prevalencija ovih varijanti dolazi u kritičnom trenutku, kada stručnjaci odlučuju kako formulirati jesensko cjepivo protiv covida.

FLiRT je izraz koji se koristi za opisivanje cijele obitelji varijanti - uključujući KP.2, JN.1.7 i sve druge koje počinju s KP ili JN - a za koje se čini da su neovisno dobile isti skup mutacija. To se zove konvergentna evolucija. Sve su one potomci varijante JN.1, dominantne u SAD-u posljednjih nekoliko mjeseci, kazao je Pekosz za službenu stranicu Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.