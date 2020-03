'Opcija za promjene' u Splitu: Mi smo zadnja nada da se spasi HDZ

Kandidati HDZ-ove Opcije za promjene predstavili su se u nedjelju članovima i simpatizerima u Solinu i Splitu kao "zadnja nada da se spasi HDZ", a pozvali su ih i da zajedno spriječe da "diletanti iz SDP-a dođu na vlast".

Ivan Penava je kao najkritičniji i najvažniji problem istaknuo demografsku opustošenost, prazna sela, nedostatak vizije i koncepta hrvatskog sela i poljoprivrede. To su, rekao je, nažalost teme o kojima se samo prigodničarski govori, a zapravo se ne postavlja prema tome problemu kao da je to strateški problem ove države.

"Postoji čitav set svjetonazorskih pitanja koji nam ne idu u prilog, lutanja u svjetonazorskom smislu koje nas je dovelo do koalicije s Mostom i do danas, kada smo u koaliciji sa SDSS- om i HNS-om. To su lutanja koja članstvo ne prepoznaje, koje hrvatski građani ne prepoznaju. Na tom smo se putu sami izgubili i zbog toga ubiremo vrlo loše rezultate na izborima kao plodove svoga rada. To je ono što moramo mijenjati", kazao je Penava.

Dvorana na bazenima Poljud, u kojoj se održavao centralni skup, bila je popunjena do posljednjeg mjesta.

Kandidata za predsjednika HDZ-a Miru Kovača te njegove zamjenike Ivana Penavu, Davora Ivu Stiera i Tomislava Tolušića prekidali su tijekom govora gromoglasnim pljeskom. Milijan Brkić zbog gripe je izostao.