Plenković: Dođe li do veće eskalacije s migrantima, razmišljat ćemo o uključenju HV-a

U središnjem Dnevniku HTV-a uživo iz Banskih dvora o mogućoj migrantskoj krizi, posljedicama epidemije koronavirusa i brojnim političkim aktualnostima novinar HRT-a Branko Nađvinski razgovarao je s premijerom Andrejom Plenkovićem.

- Cijelo vrijeme govorim da treba rješavati problem na izvorištu, to je u ovom slučaju Sirija. Cijelo vrijeme na Europskom vijeću govorim našim partnerima da EU, kao što je imao aranžman s Turskom proteklih godina gdje smo uložili 6 milijardi eura, da takvu vrstu aranžmana moramo nastaviti. Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija. Ako dođe do veće eskalacije razmišljat ćemo o uključenju hrvatske vojske, rekao je premijer.

Što pruža hrvatski model u borbi s koronavirusom?

- Mislim da smo do sada zadovoljni s upravljanjem krizom. Prepoznali smo je vrlo rano, početkom siječnja. Pratili smo situaciju u Kini, pripremili smo se, oformili nacionalni stožer, vrlo brzo smo pokrenuli mehanizam na razini EU-a - integrirani mehanizam odgovora na krizu, održali telekonferencije predstavnika ministarstava zdravstva, održali neformalni sastanak ministara zdravstva, a pripremamo još jedan idućeg tjedna. Izolirali smo oboljele pacijente, pratimo njihove kontakte, reagiramo preventivno, odgovorno, ozbiljno, bez panike i još jednom pozivam naše građane na oprez i istovremeno na normalan život, rekao je Plenković.

Utjecaj koronavirusa na hrvatsko gospodarstvo, pogotovo na turizam

- U protekle tri godine imali smo tri rekordne turističke godine. Sada su svi gospodarski resori uključeni u procjene, pokušavamo prepoznati trendove. U ovom je trenutku je dobro da su podaci do sada bili u plusu. Bilježi se da manje ljudi dolazi iz Kine i Koreje, što je razumljivo. No ako na ovaj način nastavimo upravljati ovim procesom, ne vidim da će to imati veće posljedice, smatra predsjednik Vlade.