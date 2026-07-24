pritisak građana

Borba za Gospić seli u Zagreb: Predstavnici inicijative na sastanku u Vladi

Bi. S. / Hina

24.07.2026 u 22:38

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Vlada Republike uputila je Građanskoj inicijativi 'Gospić je naš dom' poziv na sastanak koji će se održati u utorak, 28. srpnja 2026., u Zagrebu, izvijestili su iz te inicijative ističući da je poziv uslijedio nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona opasnog otpada i gradnje pogona za litij

Iz inicijative 'Gospić je naš dom' ističu da na sastanak idu s konkretnim zahtjevima kako bi se riješilo pitanje Silosa bivšeg PPK Velebit, gdje je ilegalno zakopano više od 45.000 tona opasnog otpada i Smiljanskog polja, gdje se bez studije utjecaja na okoliš gradi pogon za preradu litija. Inicijativa je Vladi i predsjedniku Vlade uputila dopis sa zahtjevom za hitnim sastankom i rokom do 15. srpnja.

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Od Vlade traže hitnu i potpunu objavu svih analiza tla, voda i otpada, sanaciju cjelokupnog otpada u Gospiću primjenom žurnog modela koje je država već koristila pri uklanjanju Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zahtijevaju i pokretanje postupka ukidanja građevinske dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju i provedbu zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš.

'Na sastanak dolazimo s dobrom voljom, jer smo ga mi i tražili. Ali dolazimo po odgovore, ne po fotografiranje. Mjerilo uspjeha ovog sastanka neće biti to što je održan, nego hoće li građani Like dobiti konkretne odgovore i rokove za sva tri zahtjeva', naglasili su iz Inicijative.

U slučaju da sastanak ne rezultira konkretnim odgovorima, inicijativa ostaje pri svim ranije najavljenim koracima, uključujući pravna sredstva pred domaćim i europskim tijelima, ali i izlaskom na najprometnije prometnice, uključujući i autocestu prema moru, ističe se u priopćenju.

Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balena i ravnatelj Instituta 'Josip Juraj Strossmayer' Mario Šiljeg. Poziv na sastanak dobili su i župan Ličko-senjske županije Ernest Petryj i gradonačelnik Gospića Darko Milinović kao i predstavnici Državnog inspektorata te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.

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