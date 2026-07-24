novi udar po džepu

Analitičar o cijenama goriva: Vlada ima prostora

Bi. S.

24.07.2026 u 20:31

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Kako su mediji već pisali, eurosuper 95 trebao bi od idućeg tjedna poskupjeti za 11 centi na 1,65 eura po litri; eurodizel bi trebao iznositi 1,81 eura po litri - poskupljenje od 22 centa, a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada

Rast cijena potvrdio je i premijer, a na nekim benzinskim postajama ograničeno je točenje goriva. Ostaje pitanje koliko manevarskog prostora Vlada ima.

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Ekonomski analitičar Luka Brkić smatra da opcija ima.

'Uvela je plivajući PDV, koji još nije koristila kao instrument. Naravno, kroz trošarine, odnosno zamrzavanje i kontrole cijene ovih osnovnih energenata. I nešto što nije baš popularno, a to je da bi se od takvih kompanija koje u tim uvjetima ne bi smanjivale marže mogao naplatiti porez na ekstraprofit', kaže Brkić za Dnevnik.hr.

Cijene će, tvrde iz Vlade, i dalje biti niže od najviše razine koju smo imali otkad je počeo sukob. Odluku će donijeti u ponedjeljak.

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