Analitičar o cijenama goriva: Vlada ima prostora

Ekonomski analitičar Luka Brkić smatra da opcija ima.

'Uvela je plivajući PDV, koji još nije koristila kao instrument. Naravno, kroz trošarine, odnosno zamrzavanje i kontrole cijene ovih osnovnih energenata. I nešto što nije baš popularno, a to je da bi se od takvih kompanija koje u tim uvjetima ne bi smanjivale marže mogao naplatiti porez na ekstraprofit', kaže Brkić za Dnevnik.hr.

Cijene će, tvrde iz Vlade, i dalje biti niže od najviše razine koju smo imali otkad je počeo sukob. Odluku će donijeti u ponedjeljak.