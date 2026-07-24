Analitičar o cijenama goriva: Vlada ima prostora

Kako su mediji već pisali, eurosuper 95 trebao bi od idućeg tjedna poskupjeti za 11 centi na 1,65 eura po litri; eurodizel bi trebao iznositi 1,81 eura po litri - poskupljenje od 22 centa, a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada
Rast cijena potvrdio je i premijer, a na nekim benzinskim postajama ograničeno je točenje goriva. Ostaje pitanje koliko manevarskog prostora Vlada ima.
Ekonomski analitičar Luka Brkić smatra da opcija ima.
'Uvela je plivajući PDV, koji još nije koristila kao instrument. Naravno, kroz trošarine, odnosno zamrzavanje i kontrole cijene ovih osnovnih energenata. I nešto što nije baš popularno, a to je da bi se od takvih kompanija koje u tim uvjetima ne bi smanjivale marže mogao naplatiti porez na ekstraprofit', kaže Brkić za Dnevnik.hr.
Cijene će, tvrde iz Vlade, i dalje biti niže od najviše razine koju smo imali otkad je počeo sukob. Odluku će donijeti u ponedjeljak.