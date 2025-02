Oni su tportalovi Vizionari godine, a ovo su njihove glavne poruke

Na pitanje koja je tajna uspjeha njegova filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', Slijepčević ističe da je to prije svega vrijeme u kojem je film ugledao svjetlo dana jer očito korespondira s političkom situacijom u cijelom svijetu.

Nakon što je Slijepčevićev film u Cannesu dobio uglednu Zlatnu palmu , postavši prvi film kojem je to pošlo za rukom, osvojio je i ' europskog Oscara ', a sada je, nakon 63 godine, Hrvatskoj otvorio i vrata Hollywooda, zaradivši nominaciju za filmsku Himalaju – Oscara.

'A iza svega toga tu je naravno i cijeli tim suradnika koji su izrazito profesionalno pristupili cijeloj priči', ističe Slijepčević.

'Tomo Buzov je netko koga stvarno vrijedi pamtiti, netko tko je, nažalost, zaboravljen, ali i nije – i doista sam ponosan što je ovaj film doprinio tome. Je da film govori o događaju iz Bosne i Hercegovine iz 1993., ali to je i univerzalna priča. Dilema s kojom se susreću glavni likovi je dilema s kojom se svi mi susrećemo svakodnevno. Mislim da je upravo to ono što je korespondiralo sa mnom i što korespondira i s publikom u cijelom svijetu', kaže on. Osvrnuo se Slijepčević i na destruktivnost tišine, odnosno šutnje.

'Tišina je destruktivna, apsolutno. Destruktivna za pojedinca – kad čovjek prešuti svoj glas da ustane protiv nekoga - ali i za društvo - kada u društvu izostane solidarnost, ono je osuđeno na propast', dodaje Slijepčević.