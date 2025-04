Dodijeljene nagrade HTZ-a 'Zlatna penkala' stranim novinarima

Grand prix za najbolji internetski članak dobio je Andrew Eames iz Velike Britanije, pišući o prekrasnim pješčanim plažama hrvatske obale, netaknutoj prirodi i čistom moru, a članak je dosegao oko 10 milijuna čitatelja u The Timesu.

Francuski novinar Christophe Jicquel Grand prix je primio za najbolju radijsku reportažu naziva "Just 2 hours from Paris: Croatia!“, u kojoj je predstavio prekrasne krajolike, bogatu povijest i jedinstvenu kulturu Hrvatske, potičući time znatiželju francuskih slušatelja za otkrivanjem Hrvatske.

Za najbolju televizijsku reportažu Grand prix dobili su poljski novinari Piotr Maślak i Piotr Bartosz Gierzyński sa snimateljem Jakubom Czyżewskijem za emisiju "Tańcząca ze światem" - Chorwacja, u prijevodu "Ples sa svijetom - Hrvatska" u sklopu koje su istražili Dubrovnik, Split, Konavle, Sinj i druga mjesta, s naglaskom na gastronomiju i prirodu.

Adriana Halousková i Matěj Halouska iz Češke osvojili su Grand prix za najbolji travel blog, u kojem su pod nazivom "12 Best Places to Go in Croatia You Will Never Forget" detaljno opisali prednosti hrvatskih gradova i mjesta, među kojima i Vis i Zagreb.

Mađarskoj influencerici Luni Joanni Michelle uručen je Grand prix za najbolju objavu na društvenim mrežama, odnosno tzv. stroytelling o čarima jedrenja u Hrvatskoj kroz mreže Instagram i TikTok.

Strani mediji važni u promociji hrvatskog turizma

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić na dodjeli je istaknuo ponos što su raznovrsna hrvatska turistička ponuda, gostoljubivost, rad i trud svih u turizmu pridonijeli zadržavanju odlične pozicije Hrvatske na turističkoj karti svijeta.

"Naše su kvalitete prepoznali i strani mediji diljem svijeta čije pozitivne objave o ljepotama i vrijednostima Hrvatske te su oni i važan pokretač promocije hrvatskog turizma kojeg nastojimo snažno razvijati u smjeru održivosti", poručio je Staničić, vjerujući da će rad inozemnih medija još više pridonijeti statusu Hrvatske kao jedne od najpoželjnijih destinacija na Mediteranu.

Na dodjeli su bili i istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Novigrada-Cittanova Anteo Milos, direktori turističkih zajednica Istarske županije i Novigrada Denis Ivošević i Vesna Ferenac te drugi uzvanici, a ispred Ministarstva turizma i sporta državna tajnica Monika Udovičić, koja je naglasila da se nagradama Zlatna penkala dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje izniman doprinos stranih medija u globalnoj promociji turizma.

"Njihove priče, fotografije i objave o Hrvatskoj dopiru do milijuna ljudi diljem svijeta, osnažujući imidž Hrvatske kao autentične, gostoljubive i raznolike destinacije. Zahvaljujući sinergiji sustavnog rada svih u turizmu, medijske vidljivosti i snažne promocije, Hrvatska nastavlja potvrđivati svoju atraktivnost na međunarodnom tržištu, a ovogodišnje domaćinstvo Istre, koja snažno promiče principe održivosti i kvalitetnog cjelogodišnjeg turizma, dodatno daje vrijednost ovoj nagradi", zaključila je Udovičić.

Nagrade Zlatna penkala prozvane su u spomen na inženjera Slavoljuba Eduarda Penkalu (1871.-1922.), znamenitog izumitelja s početka 20. stoljeća, koji je živio i u Zagrebu, i zbog kojeg se Hrvatsku naziva i "domovinom nalivpera", jer je patentirao svoj izum nalivpera, što je i jedan od tradicionalnih simbola pisaca.

Inače, nagrade stranim novinarima koji prate turizam i putovanja rijetke su u Europi, što ih čini i ekskluzivnim te međunarodno prepoznatim i priznatim.