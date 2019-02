Oni će presjeći trakavicu s poviješću: HNS-ovac, Barišićev vojnik i stručnjak iz HAZU-a kojem je ovo političko krštenje

Saga oko kurikuluma povijesti, jedinog zasad nespremnog za primjenu u školama početkom iduće školske godine, trebala bi se rasplesti u roku od dva tjedna: Do tada bi se stručna radna skupina trebala usuglasiti oko primjedbi iz javne rasprave, izraditi završnu verziju i dostaviti je ekspertnoj radnoj skupini, a zatim i ministrici Blaženki Divjak. Nakon niza javnih prijepora premijer Andrej Plenković skupini je priključio troje vanjskih stručnjaka: Mladenka Domazeta s Filozofskog fakulteta u Splitu, Borislava Grgina s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Damira Karbića iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

DIVJAK VS. FUCHS

Profesor Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu Borislav Grgin za Jutarnji list potvrdio je da je aktivan u politici te je čak i član predsjedništva zagrebačkog HNS-a . Smatra da to neće biti prepreka za posao dorade kurikuluma, a istog stava su i njegova stranka, kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje tvrdi da se 'ni za druge članove povjerenstava i radnih skupina ne provjerava stranačka pripadnost'. Ipak, po neslužbenim informacijama, Grgin je bio upravo ministričin izbor: navodno je najprije zatražila, a potom i zanemarila prijedlog Filozofskog fakulteta o imenu povjesničara kojega bi uvrstila u radnu skupinu.

Domazet je inače izvanredni profesor na Odsjeku za povijest, a njegovi kolege neslužbeno ga opisuju kao vrlo solidnog i staloženog metodičara. Pokušali smo kontaktirati s njim, no odbio je javno iznositi svoje stavove o kurikulumu povijesti i primjedbama koje su stizale na njega sa svih strana.

I njegov novoimenovani kolega, Mladenko Domazet s Filozofskog fakulteta u Splitu, svojedobno je potpisivao jednu peticiju - no ona se odnosila na podršku bivšem ministru Pavi Barišiću u trenucima kada je bio javno optužen za plagiranje. Zajedno sa stotinu članova akademske zajednice, smatrao je da se radi o ' planski orkestriranoj kampanji difamacije uglednog profesora i međunarodno afirmiranog filozofa temeljenoj na lažima i insinuacijama' te medijskom linču i mobingu.

'Naš zajednički načelan stav jest da pojedinačno ne nastupamo u javnosti dok traje radni proces. Ovdje je riječ o timskom radu, a svjesni ste u kakvim okolnostima radimo i koliko malo vremena imamo. Bitno je da se usredotočimo na ovaj veliki posao i da do 12. ožujka dođemo do rezultata. Samo to je bitno', kazao je Domazet za tportal.

Treći novoimenovani član radne skupine Damir Karbić, inače znanstvenik specijaliziran za srednjovjekovnu povijest te upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, također nije bio dostupan za komentar.