Sabor danas o otkupu neuseljivih stanova u državnom vlasništvu

Kroz njih bi se uveo novi model zbrinjavanja i otkupom , a ne samo najmom, neuseljivog stana u državnom vlasništvu i darovanjem građevnog materijala za popravak stana u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće, kao i mogućnost stambenog zbrinjavanja Hrvata povratnika i useljenika iz dijaspore.

Uredilo bi se to izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjim a koje u Sabor dolaze na prvo čitanje.

"Ono što je važno, povećamo novčane potpore za ugradnju materijala sukladno projektu s 25 na 50 posto, s obzirom na rast cijena građevinskog materijala", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Proširuje se mogućnost stambenog zbrinjavanja žrtva nasilja u obitelji i to prihvaćanjem nepravomoćnih presuda, što, kazao je Bačić, do sada nije bio slučaj. Izjednačuje se iznos najamnine za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u visini zaštićene najamnine.

Dugogodišnjim korisnicima stanova u vlasništvu lokalnih jedinica i ustanova čiji je osnivač država, omogućuje se njihov otkup po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Do sada se ta mogućnost pružala samo korisnicima državnih stanova. Osobe za koje je u upravnom postupku pravomoćnim rješenjem utvrđeno da sukladno Zakonu ne ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, moći će se ostvariti pravo na otkup pod uvjetom da u toj stambenoj jedinici žive minimalno 10 godina.

Stanove ili kuće moći će prodati ili darovati pod uvjetom da su njima prebivali pet godina.

Sabor će raspravljati i o Vladinu prijedlogu da se djelatnost Agencije za poljoprivredu i hranu dopuni novom djelatnošću i da se kao nova ustrojstvena jedinca unutar nje ustroji Centar za kontrolu roba i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma sa sjedištem u Osijeku.