Robinson optužen za Kirkovo ubojstvo, traže smrtnu kaznu: Poznat i motiv

Tyler Robinson, 22-godišnjak osumnjičen za ubojstvo poznatog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, sada je i službeno optužen za njegovo ubojstvo, potvrdili su tužitelji, dodavši da će za njega tražiti smrtnu kaznu

Robinson će danas u 17 sati prvi put biti saslušan na sudu, i to putem videoveze iz zatvora. Tereti ga se po sedam točaka optužnice: za teško ubojstvo, pucanje iz vatrenog oružja, dvije točke ometanja istrage (premještanje vatrenog oružja i odlaganje odjeće), dvije točke utjecaja na svjedoke (naređivanje cimeru da izbriše poruke i da šuti) te počinjenje nasilnog kaznenog djela u prisutnosti djece. Okružni tužitelj savezne države Utah Jeff Gray otkrio je detalje iz istrage, kazavši da je kao razlog za ubojstvo Charlieja Kirka mladić naveo da 'u njemu ima previše zla'.

Poznat motiv ubojstva Robinson je u razgovoru s roditeljima u njihovom domu implicirao da je pucao u Kirka jer 'širi previše mržnje'. Prema optužnici, zločin je priznao u porukama svom cimeru, s kojim je u romantičnoj vezi i koji je u procesu promjene spola, prenosi BBC. Robinson mu je poslao: 'Ostavi sve što radiš, pogledaj ispod moje tipkovnice'. Cimer je pronašao bilješku u kojoj je pisalo 'Imao sam priliku ukloniti Charlieja Kirka i to ću učiniti'. Cimer zatim kaže da mu se učinilo da su uhvatili napadača, dok mu Robinson objašnjava da su priveli pogrešnog starca i ispitivali nekoga u sličnoj odjeći. Povjerava mu se i da je planirao uzeti pušku koju je sakrio, no grad je pod opsadom.

Charlie Kirk Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH





U jednoj poruci Robinson je navodno napisao o Kirku: 'Dosta mi je njegove mržnje. Neka se mržnja ne može riješiti pregovaranjem.' Također je napisao: 'Iskreno, nadao sam se da ću ovu tajnu čuvati dok ne umrem od starosti. Žao mi je što sam te uvukao u ovo.' Robinson je također rekao svom cimeru da puška koju je navodno koristio pripada njegovom djedu. Poslao je nekoliko poruka o tome kako bi je mogao pronaći dok ga je policija tražila u satima nakon pucnjave. 'Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće pronaći otiske. Kako ću, dovraga, objasniti svom starom da sam je izgubio', pitao se. Cimera molio da izbriše poruke Svog je cimera molio da izbriše poruke i da ne razgovara s policijom i medijima, navodi CNN. Tužitelj je također otkrio da je metak, koji je završio u Kirkovom vratu i pokazao se smrtonosnim, za dlaku promašio nekoliko drugih osoba.