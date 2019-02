Divjak: 'Ono što mi stalno zazivamo - to je kurikulum koji bi slijedio finske uzuse'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je, u četvrtak uoči sjednice Vlade, rasprave u javnosti oko popisa lektire i kurikuluma povijesti naglasivši kako je to kurikulum, a ne povijesna encikopedija

'Razlog zašto sam poslala kurikulum ponovno javno savjetovanje, a nisam ga poslala u Narodne novine, je zbog toga da se provjere ovakve stvari. Pozivam sve da sudjeluju u javnoj raspravi i da znaju čemu javna rasprava služi - ne da imamo ideološke prijepore ili da bismo sve popisali što je nekome važno u povijesti ili napravili novu povijesnu enciklopediju, nego da bismo one najvažnije stvari na metodički primjeren način, s naglaskom na to da učenici to razumiju i osude tamo gdje je to, primjerice kod holokausta, potrebno - da to bude napravljeno da bude školski kurikulum, a ne ideološki prijepor', odgovor je ministrice na pitanje hoće li mijenjati kurikulum povijesti, prenosi N1.