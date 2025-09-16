gordan akrap

Putin je ovim potezom pokazao Trumpu da ga poštuje: 'Nisu Rusi mulci pa da ne znaju posao'

I.V.

16.09.2025 u 20:28

Gordan Akrap (u krugu), Dmitrij Peskov, Sergej Lavrov i Vladimir Putin
Gordan Akrap (u krugu), Dmitrij Peskov, Sergej Lavrov i Vladimir Putin Izvor: Pixsell/EPA / Autor: ALEXANDER NEMENOV / POOL/ Slavko Midzor
Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap komentirao je trenutnu geopolitičku situaciju na osi SAD-Europa-Rusija

U petak, 12. rujna započela je zajednička rusko-bjeloruska vojna vježba 'Zapad-2025', u vrijeme pojačanih tenzija Rusije s NATO-om i dva dana nakon što je Poljska oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru. Kako je potvrdio Pentagon, na vojnoj vježbi u Bjelorusiji prvi put od ruske invazije na Ukrajinu, pojavili su se i američki promatrači.

'Radi se o američkom vojnom izaslaniku. Oni inače rade takve stvari. Naime, Rusija kada održava vojne vježbe poziva sve vojne izaslanike koji se i dalje nalaze akreditirani na teritoriju Ruske Federacije. To nije sporno. Ono što je zanimljivo je da su pustili i ekipu CNN-a, ali nikog drugog osim Amerikanaca nisu pozvali, to je ono što već duže vrijeme rade i Rusija i Bjelorusija. Naizgled suptilno, ali vrlo jednostavno, pokušavaju unijeti dodatne podjele unutar NATO-a', rekao je Akrap na N1 televiziji.

Putin je trebao razgovarati s Poljacima, ne s SAD-om - to puno govori

Akrap je potom komentirao i prošlotjedni upad 19 ruskih dronova u poljski zračni prostor.

'Ono što se dogodilo u Poljskoj nedavno, kad je 19 borbenih dronova namjerno narušilo poljski zračni prostor - Rusi su komunicirali s Amerikancima, s Washingtonom, ali nisu s Europom', kazao je.

'Prvenstveno su Rusi i Bjelorusi trebali razgovarati s Poljacima, a ne sa Amerikancima. Ovo pokazuje da se Rusija boji jedino sile koje u ovom trenutku imaju Sjedinjene Američke Države, ne očekuje da će EU dovoljno razviti svoje obrambene i napadačke sposobnosti da može odvratiti u slučaju obrane, te da je američki predsjednik Trump u svojim odlukama poprilično nepredvidljiv', dodaje.

Akrap je potvrdio da je to ruski pokušaj da komunikacijom s Amerikancima pokažu Trumpu da ga poštuju.

'Rusi nisu, što se kaže u Dalmaciji, 'mulci' pa da ne znaju posao. Imaju izuzetna iskustva s takvim manipuliranjima, pogotovo Peskov i Lavrov. Vidi se kako Peskov, glasnogovornik Kremlja, optužuje Europsku uniju za nemogućnost postizanja mira. Što je apsurdno', kaže on.

Europa treba prihvatiti stvarnost

Što se pak tiče Europske unije i političke situacije u kojoj se nalazi, Akrap kaže da mora prihvatiti stvarnost u kojoj se nalazi.

'Europa treba prihvatiti projekcije budućnosti i sigurnosne izazove i stvoriti svoje obrambene i odvraćajuće kapacitete kako bi mogla bolje i sigurnije funkcionirati, prvo unutar svojih granica, a onda i braniti svoje interese izvan granica', zaključio je ovaj stručnjak.

