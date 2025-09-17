Možemo: Ne nasjedajte na prevaru, hrvatski grad postat će buduća vojna meta

Smatraju kako to "pokazuje da Rijeka nikad nije ni bila mjesto Lürssenove projektantske izvrsnosti za civilne brodove i megajahte , nego sastavni dio NVL-a, dijela Lürssenovog poslovanja koji je u javnosti guran u drugi plan, a tiče se projektiranja ratnih brodova ".

„Iz objavljene vijesti doznaje se da Rheinmetall preuzima cijeli dio tvrtke Lürssen, koji se bavi projektiranjem pomorskog naoružanja, poznat kao Naval Vessels Lürssen (NVL), čime postaje vlasnik Lürssenovih lokacija u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj kao i na riječkom terminalu. Preuzima i narudžbe Lürssena vrijedne oko sedam milijardi eura, plovila za njemačku mornaricu te da dodatni potencijal za rast vide u području plutajućih dronova,“ dodaju iz Možemo!

U priopćenju navode kako su ranije "upozoravali na nejasne planove Lürssena u Rijeci" na kupovinu brojnih tvrtki i nekretnina.

Iz Možemo! ocjenjuju kako se u ovom slučaju radi o prevari, tvrde kako Lürssen "već nekoliko godina prodaje maglu o ulaganjima u turizam, u marinu Porto Baroš te u izvrsnost dizajnersko-projektantskog centra za luksuzne civilne brodove, ali da nema ni marine ni uređenih turističkih kapaciteta, a da centar projektantske izvrsnosti postaje centar za projektiranje i izradu oružja".

DW je u utorak objavio kako najveći njemački proizvođač oružja Rheinmetall ulazi i u pomorski biznis te je najavio kupnju više brodogradilišta tvrtke Lürssen na sjeveru Njemačke te ispostavu u Hrvatskoj, odnosno da preuzima dio tvrtke Lürssen, poznat kao NVL i time postaje vlasnik Lürssenovih lokacija u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj i u Rijeci.