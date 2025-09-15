Isprobali smo BYD Dolphin Surf: Tih i okretan električni auto stvoren za gradske ulice

Električni automobili više nisu budućnost — oni su stvarnost današnjih gradova. U europskim metropolama već dominiraju cestama, dok se i u Hrvatskoj otvara nova prilika: uz državne subvencije i promotivne popuste, električni automobil postaje najpametnija kupnja 2025. godine

A naš susret s BYD Dolphin Surfom u Zagrebu pokazao nam je da električna vožnja nije samo racionalna odluka, već i iskustvo koje osvaja. Test vožnja u Zagrebu: BYD Dolphin Surf u svom elementu Naša vožnja s BYD Dolphin Surfom započela je u samom srcu Zagreba, među šarenim fasadama i živahnim ritmom prolaznika. Već na prvim metrima osjetili smo kako automobil diše s gradom – kompaktan, okretan i spreman na svaki izazov u prometu. Kretanje kroz uske ulice bilo je gotovo pa igra; mali krug okretanja omogućio nam je da s lakoćom savladavamo zavoje i skučene situacije, a potraga za parkingom prestala je biti stres. Uspjeli smo se smjestiti na mjesta koja bi za mnoge veće automobile bila tek pusta želja.

Kad smo se spustili na Savsku cestu, gdje gužva često testira strpljenje vozača, osjetili smo pravu čar električne vožnje. Bez buke motora i s linearnim, mirnim ubrzanjem, stres jutarnje špice pretvorio se u smiren, gotovo meditativan doživljaj. U kabini se razgovaralo normalnim tonom, a glazba s multimedijskog sustava dopirala je čisto i bez pojačavanja. Rotirajući ekran u sredini bio je naš vodič – od navigacije preko bežičnog spajanja telefona do jednostavne kontrole glazbe.

Interijer nas je iznenadio prostranošću. Iako se radi o automobilu dugačkom manje od četiri metra, imali smo osjećaj sjedenja u vozilu iz više klase. Sjedala su udobna i ergonomski oblikovana, pa ni dulje vožnje nisu naporne. Usput smo kratko stali na Dolcu i napunili vrećice svježim namirnicama za ručak, a prtljažnik od 308 litara dokazao je svoju praktičnost – sve vrećice stale su uredno i bez naguravanja. A kad smo spustili stražnja sjedala, otkrili smo više od 1.000 litara prostora – dovoljno za odlazak i na neki produženi vikend bez ikakvih kompromisa.

Detalji dizajna odmah privlače pažnju: od “lebdećeg krova” koji mu daje elegantnu siluetu, do cyberpunk ventilacije i svjetlećih uzoraka u C-stupu koji unose razigranu notu u unutrašnjost. Dolphin Surf definitivno ima 'osobnost' koja se pamti.

Na Sljemenskoj cesti, gdje zavoj za zavojem pokazuje koliko je automobil stabilan, Dolphin Surf nas je ponovno iznenadio. Leži mirno, ne naginje se pretjerano i ostavlja osjećaj potpune kontrole. Ubrzanje do 100 km/h za nešto više od 9 sekundi sasvim je dovoljno da se bez problema uklopite u brzu prometnu traku, a maksimalna brzina od 150 km/h pokazuje da ga ne treba podcjenjivati ni na autocesti. S dometom do 340 km (WLTP) iz Zagreba se bez punjenja može bez problema stići do Crikvenice ili Novog Vinodolskog, a brzo DC punjenje od 30 minuta (10–80 %) znači da se tijekom pauze za kavu može osigurati dovoljno energije za nastavak puta.

Na kraju, sigurnost. Osjećaj da smo u automobilu koji je dobio 5 zvjezdica na Euro NCAP testu samo je dodatno učvrstio povjerenje. Sustavi pomoći djeluju diskretno, ali učinkovito – upozorenja na mrtvi kut, automatsko kočenje i asistencija pri zadržavanju u traci radili su neprimjetno u pozadini. Dolphin Surf se pokazao kao pravi gradski saveznik, ali i pouzdan partner za dulje izlete – automobil koji ne mijenja samo način vožnje, nego i atmosferu cijelog dana.

Od malog gradskog saveznika do moćnog SUV-a BYD je globalni lider u električnoj mobilnosti, a u Hrvatskoj u sklopu Programa sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva, donosi priliku za značajne uštede: Dolphin Surf – gradski električni automobil već od 13.250 eura, uz 6.235 eura uštede.

Atto 2 – kompaktni SUV, sada od 19.000 eura, uz 10.990 eura povoljnije.

Seal U – prostrani SUV s dosegom do 500 km, od 30.990 eura, s uštedom od 14.510 eura.

Seal – sportska limuzina, dostupan od 34.990 eura, uz 13.000 eura manje.

Sealion 7 – SUV visoke klase, sada od 36.990 eura, također uz 13.000 eura uštede. Svi modeli dolaze uz 6 godina jamstva (150.000 km) i 8 godina jamstva na bateriju (200.000 km). Za detaljne uvjete, katalog modela te mogućnost testnih vožnji, posjetite ovlaštene BYD distributere i iskoristite najbolju ponudu ove godine, dok traju subvencije, a više informacija pronađite ovdje.

Subvencije koje mijenjaju pravila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je više od 21 milijun eura za sufinanciranje električnih vozila. Pravne osobe i obrtnici mogu ostvariti do 40 % potpore na vrijednost vozila bez PDV-a, odnosno maksimalno 9.000 eura po vozilu. Proces prijave je digitaliziran i jednostavan: sve se obavlja putem eFZOEU sustava, a uvjet je da vozilo ostane u vlasništvu najmanje tri godine. Maksimalna vrijednost vozila za subvenciju iznosi 50.000 eura bez PDV-a. Više o samim uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pronađite ovdje.

Kako do subvencija u samo tri koraka 1. Pripremite dokumentaciju Osnovni podaci o poduzeću ili obrtu – ništa komplicirano. 2. Odaberite svoj BYD model Posjetite ovlaštene distributere (Auto Hrvatska ili Harmony New Energy Auto Service Zagreb). 3. Prijavite se online Kada Fond objavi natječaj, prijavite se kroz eFZOEU sustav. Nakon odobrenja – potpisujete ugovor i preuzimate vozilo po subvencioniranoj cijeni. Napomena: subvencionirano vozilo mora ostati u vlasništvu najmanje 3 godine.

Logičan izbor za ulazak u svijet e-mobilnosti Spoj subvencija, promotivnih cijena i napredne tehnologije čini BYD Dolphin Surf jednim od najatraktivnijih i najpristupačnijih električnih modela na tržištu. Za 13.250 eura dobijete automobil koji je tih, prostran, moderan i siguran – a uz to donosi osjećaj vožnje budućnosti.

Poruka je jasna: sada je pravi trenutak za električni automobil – a BYD Dolphin Surf najbolji je način da zakoračite u svijet električne mobilnosti.