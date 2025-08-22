više od 120 poziva

Oluja poharala Osijek; stali tramvaji, nestalo struje, srušena stabla, odletjeli krovovi...

I.Ba./Hina

22.08.2025 u 10:05

Tramvaji u Osijeku stali u četvrtak navačer zbog snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo grad i okolicu
Tramvaji u Osijeku stali u četvrtak navačer zbog snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo grad i okolicu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Tijekom olujnog nevremena koje je u četvrtak popodne zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije, zaprimljeno je više od 120 poziva građana, a među većim štetama evidentirano je oštećenje krovišta na županijskom Gospodarskom centru, izvijestio je u petak osječki Centar 112

Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice.

U saniranju šteta od nevremena koje je Županiju pogodilo jučer oko 18 sati sudjelovali su pripadnici više profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici HEP-a, osječkih tvrtki "Vodovod" i "Unikom" te policija.

Danas oko 5 sati opskrba električnom energijom na području Županije je uredna, osim na području Čepina gdje će se tijekom dana otklanjati kvarovi, navode u osječkom Centru 112.

Olujno nevrijeme zaustavilo tramvaje u Osijeku Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

