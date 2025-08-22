Oluja poharala Osijek; stali tramvaji, nestalo struje, srušena stabla, odletjeli krovovi...

Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice.

U saniranju šteta od nevremena koje je Županiju pogodilo jučer oko 18 sati sudjelovali su pripadnici više profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici HEP-a, osječkih tvrtki "Vodovod" i "Unikom" te policija.