Oglasio se Pupovac: Nemam se potrebu ispričati, ali...

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u ponedjeljak da će se sutra objaviti odluka o održavanju izložbe Srpkinja u Vukovaru te dodao da se nema potrebu ispričati zbog izložbe Dejana Medakovića u Zagrebu

'Nemam se potrebu ispričati, ali imam potrebu voditi računa o tome kako možemo umanjiti štetu koja nastaje. Koja je nastala prije nego što je itko znao o kome je riječ. Nisu navijači u Splitu i Zagrebu došli zbog toga što ih je smetao memorandum, nego Kulturni centar i naši događaji', rekao je Pupovac u razgovoru za Dnevnik Nove TV. Najavio je da će odluku o održavanju izložbe Srpkinja u Vukovaru sutra objaviti Zajedničko vijeće općina te dodao da je između Grada Vukovara i ZVO sve iskomunicirano i da je sada stvar tehničkog trenutka kada će biti obznanjeno. 'Bez obzira na događaja, i što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim postupanjima i kampanjama, mi nećemo izgubiti zrelost, niti razum i napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i sredine u kojima živimo, kao i za cijelu Hrvatsku. Očekujemo i suprotno - da nema produbljivanja mržnji, prijetnji i zastrašivanja. Očekujmo da se naši programi odvijaju bez prisutnih snaga policije', naglasio je Pupovac.

Rekao je da su oko izložbe u Vukovaru vodili duge razgovore i da je to što će sutra biti objavljeno rezultat toga i zrelosti koje institucije i srpska zajednica imaju, 'nastojeći da ne povrijedimo nikoga i da se s druge strane prestane zastrašivati i pripisivati Srbima i njihovim predstavnicima ono što oni nisu'. 'Naša tradicija je važan dio našeg identiteta i želimo da to bude priznato kao naše pravo', naglasio je te dodao kako se nada da se neće ponoviti scene poput nedavnih u Splitu i Zagrebu, ali i dodao da se slično dogodilo u Rijeci i drugim sredinama 'što prolazi ispod radara'.

Izvor: Društvene mreže / Autor: snimio čitatelj