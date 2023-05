Oglasila se i Ana Brnabić: 'Sustav nije zakazao!'

Premijerka je izjavila da je od raznih ljudi, uključujući oporbene zastupnike i stručnjake, čula da se u škole treba uvesti uvede školski policajac, osiguranje, i video nadzor, i dodala da je to sve već postojalo u školi u kojoj je došlo do pucnjave.

'To je bogata, dobra škola u centru Beograda, glavnog grada. Da li bi to nekoga zaustavilo? Pa, nažalost, ne. Kažu, nitko nije razgovarao s njim. Pa čak ni to nije tako. Da kažete, siromašna obitelj, pa rade po cijeli dan i ne mogu razgovarati, ali ne, otac je liječnik, majka profesorica, mogli su se njime baviti', rekla je Brnabić. Ona je istaknula da 'nema pravilnosti' i da se ne može reći: 'Evo, ovaj je zakazao'. Istaknula je da do sada nije bilo registriranog vršnjačkog nasilja protiv dječaka koji je počinilo zločin. 'Ne možete reći da sustav nije reagirao. Ne možete se uhvatiti ni za šta', rekla je i dodala da vlada nastavlja raditi na ovom slučaju, kao i da se istraga nastavlja, uključujući forenziku telefona i saslušanja oca dječaka koji je pucao.