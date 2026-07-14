Zašto je USKOK uhitio pa pustio Šimića i društvo? 'To je nonsens, ali je unaprijed planirano'

USKOK je uhitio pa isti dan pustio da se brane sa slobode Darija Šimića, Marina Mikšića i Nedu Livljanić unatoč tomu što ih terete za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Kako je Livljanić već optužena za slično nedjelo, postavlja se pitanje jesu li svi ipak trebali završiti u istražnom zatvoru. O ovom neuobičajenom manevru USKOK-a, oglasio se i odvjetnik Branko Šerić koji je za tportal prokomentirao cijeli postupak

U najnovijoj akciji USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš i poduzetnik Dario Šimić, potpredsjednik HSS-a, poduzetnik i bivši predsjednik NK Vodice, Marin Mikšić te bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić. Unatoč tome što ih je teretio za zloporabu položaja i ovlasti, odnosno poticanje na to kazneno djelo, konkretno za izdavanje dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu Šimiću za kamp izvan građevinske zone u Tisnom, USKOK nakon privođenja i ispitivanja za njih nije zatražio istražni zatvor. "USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove", navodi se u priopćenju USKOK-a u kojem stoji i obrazloženje inkriminacija.

Besmisleno postupanje USKOK-a Stoga se postavlja pitanje zašto je trojac jutros uhićen i prepraćen u prostorije USKOK-a s lisicama na rukama? Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović Visković još je ranije poručio da "ne vidi razloge" zbog kojih bi USKOK predložio određivanje istražnog zatvora. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić je, pak, dodao da su za određivanje istražnog zatvora, osim osnovane sumnje potrebne "i određene osobite okolnosti koje moraju postojati". "U ovom slučaju USKOK je zaključio da njih nema, nije došlo ni do predlaganja istražnog zatvora. To je situacija koja se događa i u masu drugih predmeta koji nisu ovako vidljivi i zanimljivi javnosti", dodao je. No, ako se pita njihovog kolegu, odvjetnika Branka Šerića, ovakvo postupanje USKOK-a je besmisleno. "To je nonsens. Uhititi nekoga i prepratiti ga bez prijedloga za istražni zatvor nema nikakvog smisla. To je, po meni, ukratko rečeno, treniranje strogoće. Moglo je proći i bez uhićenja i preprate. Izvidi i uhićenja bez pritvaranja su show, predstava", rekao nam je Šerić u telefonskom razgovoru.

Kamp Darija Šimića u Tisnom Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ranije optužbe USKOK u svom priopćenju nije naveo da provodi i fizičku istragu, odnosno pretres nekretnina i vozila koje koriste osumnjičenici, u potrazi za dokazima. Šerić dodaje da to nije ni nužno ako dokazi proizlaze iz nekog drugog slučaja. Ovdje vrijedi podsjetiti da je Neda Livljanić već optužena za zloporabu položaja i ovlasti oko lažiranja zapisnika o kampovima poduzetnika Zorana Pripuza i Darija Filipija, također u Tisnom, koji nisu imali uporabnu dozvolu, niti ispunjene minimalne tehničke uvjete, a dijelom su se nalazili i izvan građevinske zone. Zajedno sa spomenutim poduzetnicima, Livljanić je u tom slučaju provela neko vrijeme u istražnom zatvoru.

Uz to, Dario Šimić je nekoliko puta završio na ispitivanjima. Njegov brat, Josip Šimić, nagodio se s USKOK-om te je osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora zbog izvlačenja šest milijuna eura preko fiktivnih kompanija te utaje više od 700.000 eura poreza zajedno s još 52 osobe. Moglo bi se zaključiti da je barem jedan od troje osumnjičenika sklon ponoviti kazneno djelo. No, kako Livljanić više ne obavlja dužnost na kojoj ga je počinila, to otpada. Preostaju još utjecaj na svjedoke i opasnost od bijega kao legitimni razlozi za zadržavanje u istražnom zatvoru. Moguće je, kaže Šerić, da se radi o kraku ranijeg slučaja, za što nije potrebno ponovno odrediti istražni zatvor. No, Pavasović Visković je poručio da su to "potpuno odvojeni događaji koji nikakve poveznice nemaju". "Ali, ako imaju potencijalne svjedoke koji se nisu pojavili, a osumnjičenici ih kontaktiraju, to je situacija da se može naknadno predložiti određivanje istražnog zatvora. Ili se pojavi neka dokumentacija ili okrivljenik pali dokumentaciju u svom vrtu...", rekao je Šerić i dodao da USKOK tijekom čitavog trajanja kaznenog postupka može zatražiti određivanje istražnog zatvora, ako se pojave okolnosti za to.

Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+13 Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL