Marku Martinjaku prijeti zatvor, imat će otegotnu okolnost: 'Kao da nosi oružje'

Nakon što je Marku Martinjaku određen istražni zatvor, njegovi su odvjetnici poručili da je Zinedine Zidane u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine udario Marca Matterazzija glavom u glavu jače nego Martinjak nogometaša Tomislava Mrkonjića

Svjetskom prvaku u boksu bez rukavica, Marku Martinjaku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nakon što je u nedjelju glavom u glavu, a potom i loptom u leđa udario nogometaša Tomislava Mrkonjića. Na pitanje RTL-a Danas je li mu žao, Martinjak je pri dolasku na Županijski sud u Zagrebu poručio: "Naravno da je."

Paralela s finalom SP-a Njegovi odvjetnici su neslužbeno poručili da će se žaliti jer je i Zinedine Zidane u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine udario Marca Matterazzija glavom u glavu jače nego Martinjak Mrkonjića. Odvjetnica nogometaša, pak, tvrdi da ga je Martinjak udario bez ikakvog povoda i razloga. U KBC-u Zagreb su mu nakon incidenta konstatirane teške ozljede.

Marko Martinjak na Županijskom sudu u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar







+3 Marko Martinjak na Županijskom sudu u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar