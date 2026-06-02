Marku Martinjaku prijeti zatvor, imat će otegotnu okolnost: 'Kao da nosi oružje'

Nakon što je Marku Martinjaku određen istražni zatvor, njegovi su odvjetnici poručili da je Zinedine Zidane u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine udario Marca Matterazzija glavom u glavu jače nego Martinjak nogometaša Tomislava Mrkonjića
Svjetskom prvaku u boksu bez rukavica, Marku Martinjaku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nakon što je u nedjelju glavom u glavu, a potom i loptom u leđa udario nogometaša Tomislava Mrkonjića.
Na pitanje RTL-a Danas je li mu žao, Martinjak je pri dolasku na Županijski sud u Zagrebu poručio: "Naravno da je."
Paralela s finalom SP-a
Njegovi odvjetnici su neslužbeno poručili da će se žaliti jer je i Zinedine Zidane u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine udario Marca Matterazzija glavom u glavu jače nego Martinjak Mrkonjića.
Odvjetnica nogometaša, pak, tvrdi da ga je Martinjak udario bez ikakvog povoda i razloga. U KBC-u Zagreb su mu nakon incidenta konstatirane teške ozljede.
Kao da nosi oružje
Martinjaku prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Sportski stručnjak i docent na Sveučilištu Sjever, Marin Galić tvrdi da je Martinjaku otegotna okolnost upravo činjenica da je profesionalni boksač.
"Kao da de facto cijelo vrijeme nosi neko oružje sa sobom. Njegov udarac, on je istreniran da nekoga udari, ozlijedi, to je dio sporta. Kad idete u ring oba protivnika prihvate da ovaj drugi može biti teško ozlijeđen, međutim vi u normalnom životu morate znati kontrolirati svoj bijes", zaključio je Galić.