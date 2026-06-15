Odluka suda u Londonu: Zabrana Palestinske akcije zakonita

Zabrana, koja je stupila na snagu 5. srpnja prošle godine, učinila je članstvo ili podršku skupini za izravnu akciju kaznenim djelom kažnjivim do 14 godina zatvora i ostala je na snazi ​​ dok je ministarstvo unutarnjih poslova pokušavalo osporiti presudu.

Tri suca Visokog suda u veljači su presudila da je odluka tadašnje ministrice unutarnjih poslova Yvette Cooper da prošle godine zabrani Palestinsku akciju prema Zakonu o terorizmu iz 2000. bila nezakonita, nakon što je osnivačica skupine Huda Ammori pravno osporila tu odluku.

Žalbeni sud Ujedinjenog Kraljevstva, drugi najviši sud u zemlji, presudio je da je odluka o zabrani Palestinske akcije kao terorističke skupine zakonita.

HOĆE LI ISTO VIKATI I U SAD-U?

U ponedjeljak je na Žalbenom sudu pet sudaca reklo da je zabrana „opravdano i proporcionalno“ miješanje u prava na slobodu izražavanja te su poništili presudu kojom je trebala biti poništena.

Glavna sutkinja Sue Carr, koja je sjedila sa Sir Geoffreyjem Vosom, sucima Andrewom Edisom i Cliveom Lewisom te sutkinjom Philippom Whipple rekla je da „postoji razlika između izražavanja mišljenja ili uvjerenja koje podržava cilj organizacije... i izražavanja mišljenja ili uvjerenja koje podržava samu organizaciju“.

„Također priznajemo da Palestinsku akciju podržavaju mnogi inače zakoniti građani. Ali temeljna je pogreška previdjeti činjenicu da Palestinska akcija otvoreno potiče nezakonito nasilje koje predstavlja terorizam“, rekla je Carr.

Nakon presude, Ammori je rekla da namjerava slučaj pokrenuti pred Vrhovnim sudom Ujedinjenog Kraljevstva i Europskim sudom za ljudska prava ako bude potrebno.

„Uvjereni smo da ćemo na kraju uspjeti jer je kriminalizacija mirnih političkih prosvjeda na ovaj način flagrantno kršenje naših temeljnih prava i sloboda u Britaniji, zaštićenih Zakonom o ljudskim pravima, koji je utjelovljen u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima“, nastavila je Ammori.

Odluka Žalbenog suda dolazi nakon što su četiri aktivista Palestinske akcije koji su izveli, kako se navodi, "teroristički" napad na tvornicu obrambene tvrtke Elbit Systems sa sjedištem u Velikoj Britaniji zatvoreni.

Koristili su maljeve i pajsere kako bi uništili računala, dronove i drugu opremu prije nego što su intervenirali policija i zaštita.

Jedna od osuđenih osoba, bivša studentica na Oxfordu, dva puta je udarila policajku u leđa maljem uzrokujući joj frakturu kralježnice, navodi agencija dpa.