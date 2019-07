Odlazi Kuščević? Odlazi HNS? Puno je opcija, no jedna je najizglednija, riječ je o Plenkovićevu prokušanom receptu

Vladajuća većina trenutno se sastoji od 82 zastupnika. Ako ode HNS, većina spada na 76, što je minimum minimuma. Stoga ne čudi to da u jeku drame oko ministra uprave Lovre Kuščevića premijer Plenković važe svaku opciju preciznom vagom. Čini se kako će jezičac prevagnuti prema premijerovu dobro prokušanom receptu – dedramatizaciji

'Poučeni dosadašnjim iskustvom načina djelovanja našeg premijera, mislim da će on maksimalno odugovlačiti. Sjećamo se slučaja Pave Barišića. Ok, njemu je Plenković bio privržen jer su bili zajedno u Paneuropskoj uniji. Kod Kuščevića, ako i nema sukoba interesa i kaznene odgovornosti, tj. ako je našao rupu u zakonu, kojih hvala Bogu ima kod nas, pitanje je političke odgovornosti. Sjetite se slučaja Karamarko. Politička odgovornost je puno šira nego kaznena', smatra Raos.

Iako je vladajuća većina bez HNS-a doista na minimumu minimuma, Raos smatra kako nije vjerojatno da će HNS napustiti Vladu. 'Kada su jednom ušli, bolje im je to odigrati do kraja. Oni mogu pritiskati, ali s druge strane ne mogu glasati za nepovjerenje ministru u vlastitoj vladi. To je Most napravio, pa znamo kako se završilo. Realno ne možeš sjediti u Vladi i glasati protiv svojih kolega', dodaje.

Nabraja više razloga zbog kojih se Plenković sada neće riješiti Kuščevića: prvo, premijer ne voli donositi odluke na brzinu. Drugo, ako nekoga pošalješ natrag u Sabor, on ti može raditi probleme. Usto, onoga koji ima putra na glavi lakše je kontrolirati, a Kuščević možda ima bolju kontrolu HDZ-a na terenu, što Plenković nema.