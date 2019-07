Plenković o europskim temama, dramu oko Kuščevića preskočio. HNS-ovih ministara nema na Vladi, poslali tajnike

Prije nego što premijer otputuje na službeni put u Poljsku, u Banskim dvorima održava se sjednica Vlade. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković

Osvrnuo se i na izbor europskih čelnika, kazavši da je pritom bilo i dosta zapleta. 'Zadovoljni smo izborom ključnih ljudi', kazao je. Govoreći o izboru šefa Europskog parlamenta, kazao je da je prijedlog Europskog vijeća bio da to bude netko iz redova socijalista i to iz istočne Europe. 'No zbog nemogućnosti njihovog unutarnjeg dogovora, na kraju su odabrali Talijana', poručio je.

Podsjetio je da je jučer održana sjednica Vijeća za uvođenje eura. 'Danas će biti upućeno pismo namjere, kao i akcijski plan koji namjeravamo provesti u sljedećih godinu dana', dodao je.

'To ne ide preko noći, to je sustavan proces koji će nam omogućiti da u sljedećih nekoliko godina uz jako dobre makroekonomske trendove poduzmemo još nekoliko reformi u šest područja i kroz 19 mjera', kazao je.

Pismo namjere za pristupanje tečajnom mehanizmu ERM II posljednji je korak prije ulaska u europodručje, pojasnio je i ministar financija Zdravko Marić. 'Provedena analiza pokazuje da će Republika Hrvatska ostvariti znatne i trajne koristi od uvođenja eura, dok će troškovi uglavnom biti jednokratni i niski. Uvođenjem eura smanjit će se rizici za financijsku i makroekonomsku stabilnost, kao i kamatne stope i transakcijski troškovi. Korištenje zajedničke valute pogodovat će jačanju trgovine s državama članicama europodručja i konkurentnosti izvoza, posebice turizma. Sve to trebalo bi pridonijeti bržem gospodarskom rastu i rastu zaposlenosti, povećati obujam investicija i ojačati otpornost na financijske i gospodarske poremećaje', pojašnjavaju u Vladi.