Odbijen zahtjev za puštanjem Ratka Mladića: 'Očekuje se njegova smrt u narednim tjednima'

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove, Graciela Gatti Santana, ponovno je odbila zahtjev Mladićeve obrane za ranijim uvjetnim i humanitarnim puštanjem na slobodu, kako bi posljednje trenutke mogao provesti s obitelji. Navodi da je njegovo ljudsko dostojanstvo u potpunosti poštovano
Predsjednica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove, Graciela Gatti Santana ponovno je odbila novi zahtjev obrane Ratka Mladića za njegovim ranijim puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga, javlja Detektor.ba. Obrana je podnijela zahtjev 18. kolovoza, zatraživši njegovo uvjetno prijevremeno puštanje i transfer u bolnicu ili ustanovu za palijativnu skrb u Srbiji, uz nadzor tamošnjih vlasti i sve dodatne uvjete.
Mladić je, podsjetimo, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u BiH.
Zahtjev za njegovim puštanjem se temelji zbog vrlo vjerojatne smrti i želje za većom neposrednom prisutnošću njegove obitelji.
Mišljenje liječnika
No, Gatti Santana je 14. kolovoza dobila mišljenje liječnika u kojem se navodi da je Mladić ušao u završnu fazu života, jer mu se opće stanje pogoršava. Zbog toga je trenutačna pažnja usmjerena na udobnost i ublažavanje patnje.
"Procjena liječnika jest da bi Mladićeva smrt mogla nastupiti u bilo kojem trenutku i da se očekuje u narednim tjednima", navodi se, između ostalog, u odluci koju je predsjednica MMKS-a donijela 20. kolovoza.
'Njegovo dostojanstvo je poštovano'
Ona nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju iznimnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, naročito ak se uzmu u obzir interesi pravde. Opća pravna načela ne zahtijevaju puštanje na slobodu zbog očekivanja smrti.
"Uzimajući u obzir posebne interese povezane s Mladićevom doživotnom kaznom, ne smatram da pravilno provođenje kaznenog pravosuđa zahtijeva humanitarnu mjeru puštanja na slobodu. Naprotiv, Mladićevo ljudsko dostojanstvo, na koje svatko ima pravo, u trenutačnim okolnostima u potpunosti je poštovano", zaključila je Gatti Santana.