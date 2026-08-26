Odbijen zahtjev za puštanjem Ratka Mladića: 'Očekuje se njegova smrt u narednim tjednima'

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove, Graciela Gatti Santana ponovno je odbila novi zahtjev obrane Ratka Mladića za njegovim ranijim puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga, javlja Detektor.ba. Obrana je podnijela zahtjev 18. kolovoza, zatraživši njegovo uvjetno prijevremeno puštanje i transfer u bolnicu ili ustanovu za palijativnu skrb u Srbiji, uz nadzor tamošnjih vlasti i sve dodatne uvjete.

Mladić je, podsjetimo, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u BiH.

Zahtjev za njegovim puštanjem se temelji zbog vrlo vjerojatne smrti i želje za većom neposrednom prisutnošću njegove obitelji.