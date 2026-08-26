Ultralaki zrakoplov se strmoglavio u jezero: Spasioci tragaju za preživjelima

Ultralaki zrakoplov s dva sjedala srušio se u jezero Attersee u Austriji. Spasilačke službe odmah su izašle na teren i tragaju za potencijalno preživjelima.

Kronen Zeitung doznaje da je zrakoplov poletio iz Salzburga u 11.04 sati, a kontrola leta je s njime izgubila kontakt nakon svega 19 minuta.

Svjedoci navode da je zrakoplov izeznada počeo gubiti na visini, nakon čega se strmoglavio u jezero. Podaci s FlightRadara sugeriraju da se uoči pada letjelica kretala brzinom od 174 kilometra na sat na visini od 1770 metara.