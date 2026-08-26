tragedija u austriji

Ultralaki zrakoplov se strmoglavio u jezero: Spasioci tragaju za preživjelima

M.Da.

26.08.2026 u 15:49

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Kev / Pixabay
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Ultralaki zrakoplov pao je u jezero Attersee u Austriji. Spasiocima potragu otežava dubina jezera koja na tom području doseže i 100 metara

Ultralaki zrakoplov s dva sjedala srušio se u jezero Attersee u Austriji. Spasilačke službe odmah su izašle na teren i tragaju za potencijalno preživjelima.

Kronen Zeitung doznaje da je zrakoplov poletio iz Salzburga u 11.04 sati, a kontrola leta je s njime izgubila kontakt nakon svega 19 minuta.

Svjedoci navode da je zrakoplov izeznada počeo gubiti na visini, nakon čega se strmoglavio u jezero. Podaci s FlightRadara sugeriraju da se uoči pada letjelica kretala brzinom od 174 kilometra na sat na visini od 1770 metara.

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Potragu koju provode vatrogasci i službe spašavanja na vodi otežava i velika dubina jezera, koja se u tom dijelu kreće i do 100 metara. 

"Čuo sam zrakoplov, a onda je odjednom nastala tišina. Očito je zrakoplov potonuo u jezero, a helikopter trenutačno kruži vrlo nisko iznad vode", rekao je svjedok iz Steinbacha. 

Ova se nesreća dogodila svega nekoliko dana nakon što je u Kremsu, također u Austriji, pao avion pri čemu su poginule dvije osobe. Prije pet dana se na Velebitu srušila ultralaka letjelica koja je letjela iz Češke prema Zadru, pri čemu su također poginule dvije osobe. 

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