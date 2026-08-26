Vatreni mravi izgrizli ženu više od 1000 puta, ubrzo je umrla: 'Ovo je najgore što sam ikad vidio'

Zbog svog zdravstvenog stanja nije mogla pozvati pomoć, a prema tužbi pronađena je tek nekoliko sati kasnije, piše ladbible.

Nakon izlaska napali su je vatreni mravi. Obitelj tvrdi da je zadobila više od 1000 ugriza, odnosno uboda po licu, vlasištu, leđima, rukama, nogama i prsima.

Catterton je bolovala od uznapredovale demencije i nije mogla govoriti. Prema navodima tužbe, 23. srpnja uspjela je neopaženo izaći iz ustanove Harmony at West Ashley u Charlestonu jer je jedan od zaposlenika navodno ostavio otvorena vrata.

Pronašli je prekrivenu mravima i tragovima ugriza

Nakon što je pronađena, zaposlenik ustanove pozvao je hitnu službu i rekao dispečeru da je na ženi mnoštvo mrava te da ima tragove po leđima i licu.

83-godišnjakinja je prevezena u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili brojne kožne promjene povezane s ugrizima mrava. Prema tužbi, patila je i od hipotermije i upale pluća.

U bolnici je provela osam dana te je liječena steroidima i antibioticima, no preminula je 7. kolovoza.

'Bila sam užasnuta. Nitko ne bi smio prolaziti kroz nešto takvo', rekla je njezina kći Jan Buice za američke medije.

Obitelj je nakon smrti pokrenula postupak protiv ustanove zbog nemara i protupravne smrti. Njihov odvjetnik Nate Hughey, koji tvrdi da se desetljećima bavi slučajevima zlostavljanja starijih osoba, opisao je ovaj slučaj kao najgori koji je dosad vidio.

Iz Harmony Senior Servicesa izrazili su sućut obitelji i poručili da su predani pružanju odgovarajuće skrbi svojim korisnicima, a o pojedinostima slučaja nisu željeli govoriti jer je sudski postupak u tijeku.