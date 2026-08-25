Snimljen trenutak tragedije: Automobil udario majku s dvoje djece, djevojčica preminula

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak navečer u Kraljevu u Srbiji, gdje je automobil izletio s kolnika i na nogostupu udario majku s dvoje male djece. Petogodišnja djevojčica danas je preminula od zadobivenih ozljeda, dok su njezina majka i jednoipolgodišnji brat teško ozlijeđeni
Nesreća se dogodila oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljuna, a Blic je objavio snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi trenutak naleta.
Na snimci se vidi crni automobil koji se iz zasad nepoznatih razloga kreće između dviju prometnih traka. Kada mu iz suprotnog smjera nailazi drugo vozilo, vozač naglo skreće, prelazi preko rubnika i izlijeće na nogostup.
U tom trenutku ondje se nalazila majka s dvoje djece. Gurala je kolica u kojima je bio njezin jednoipolgodišnji sin, dok je petogodišnja djevojčica hodala uz njih.
Djevojčica podlegla ozljedama
Majka je u naletu zadobila teške tjelesne ozljede te je zbrinuta u Zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu.
Zbog težine ozljeda oboje djece prevezeno je na daljnje liječenje u Beograd.
Petogodišnja djevojčica smještena je u Sveučilišnu dječju kliniku Tiršova, no liječnici joj nisu uspjeli spasiti život. Danas je preminula od posljedica zadobivenih ozljeda.
Teško ozlijeđen i njezin mlađi brat
U Beograd je prevezen i njezin jednoipolgodišnji brat. Prema informacijama Blica, dječak je zadobio teške ozljede glave i ekstremiteta.
Zasad nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i izletio na nogostup. Okolnosti tragedije utvrđuju se.