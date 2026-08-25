Snimljen trenutak tragedije: Automobil udario majku s dvoje djece, djevojčica preminula

Nesreća se dogodila oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljuna, a Blic je objavio snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi trenutak naleta.

Na snimci se vidi crni automobil koji se iz zasad nepoznatih razloga kreće između dviju prometnih traka. Kada mu iz suprotnog smjera nailazi drugo vozilo, vozač naglo skreće, prelazi preko rubnika i izlijeće na nogostup.

U tom trenutku ondje se nalazila majka s dvoje djece. Gurala je kolica u kojima je bio njezin jednoipolgodišnji sin, dok je petogodišnja djevojčica hodala uz njih.