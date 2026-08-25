Hladnokrvna likvidacija pred kamerama: Prišao mu s leđa i pucao iz neposredne blizine

Izraelska policija potvrdila je da je napadač pobjegao te pokrenula opsežnu potragu. Slučaj istražuje policija Obalnog okruga, a prema izraelskim izvještajima u potragu su bili uključeni policajci na terenu i helikopter .

Prema istim, zasad službeno nepotvrđenim navodima, pobjegao je automobilom koji je desetak minuta poslije pronađen napušten i zapaljen u obližnjem mjestu.

Daily Mail navodi, pozivajući se na izvještaje s društvenih mreža, da je ubojica možda koristio hiperrealističnu silikonsku masku kako bi prikrio identitet.

Yushvaev je teško ranjen i prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Izraelska policija pokrenula je potragu za napadačem.

Snimka pokazuje napadača kako u majici s kapuljačom i bijeloj šilterici prilazi ulazu. U trenutku kada Yushvaev i dvojica muškaraca izlaze, napadač se okreće, izvlači pištolj i puca mu s leđa iz neposredne blizine . Potom bježi s mjesta zločina.

Policija ga povezivala s 'kavkaskom mafijom'

Yushvaev je živio u gradu Or Akivi, nedaleko od Cezareje, a izraelski mediji opisivali su ga kao čelnika kriminalne skupine povezane sa židovskom zajednicom podrijetlom s Kavkaza.

Policiji je bio dobro poznat. Tijekom proteklih godina više je puta privođen zbog sumnji u povezanost s teškim kaznenim djelima, među kojima su pucnjave, napadi granatama i paljenje automobila.

Međutim, u tim slučajevima nije bio osuđen, ističe Times of Israel.

Policija ga je u studenome prošle godine, tijekom jednog sudskog postupka vezanog uz zahtjev za produljenje pritvora, opisala kao vođu kriminalne skupine uključene u krvne osvete. Takve policijske tvrdnje nisu, međutim, predstavljale pravomoćno utvrđene činjenice.

U veljači priveden po povratku iz Moskve

Posljednji put bio je uhićen u veljači ove godine na aerodromu Ben Gurion nakon povratka iz Moskve. Nekoliko dana poslije pušten je zbog nedostatka dokaza.

Yushvaev je istodobno javno odbacivao tvrdnje da se bavi kriminalom. Bio je vlasnik restorana u Or Akivi i predstavljao se kao uspješan poslovni čovjek.

U intervjuu izraelskom Channelu 12 u listopadu 2025. tvrdio je da je 'legitiman poslovni čovjek' te poručio da policiji smeta njegov uspjeh i činjenica da vozi Bentley.

Policijski izvori za isti su medij tada tvrdili da je Yushvaeva bilo izrazito teško kazneno procesuirati jer je bio vrlo oprezan.

Prema njihovim navodima, gotovo nikada nije razgovarao telefonom jer je pretpostavljao da ga policija prisluškuje, a ljudi oko njega bili su mu izrazito odani i tijekom ispitivanja nisu govorili protiv njega.

'Teško ga je osuditi i to je frustrirajuće', rekao je tada jedan neimenovani visoki policijski dužnosnik za Channel 12.

Već je jednom preživio atentat

Yushvaev je i ranije bio meta oružanog napada. Prema izraelskim izvještajima, prije otprilike deset godina na njega je pucano u Haderi, no tada je preživio.

Policija zasad nije objavila tko stoji iza njegove likvidacije niti je službeno utvrđen motiv. S obzirom na njegovu prošlost i dugogodišnje sukobe među kriminalnim skupinama, izraelski istražitelji ispituju moguću povezanost ubojstva s obračunima u tamošnjem podzemlju.