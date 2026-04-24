nove tenzije

Picula kritizirao Vučića, pa mu stigao odgovor: 'Više ne zna što bi sa sobom od mržnje prema Srbiji'

M. Šu.

24.04.2026 u 16:52

Tonino Picula
Tonino Picula Izvor: Pixsell / Autor: M.M/ATA Images/PIXSELL
Bionic
Reading

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je da je režim predsjednika Aleksandra Vučića glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji, na što mu je oštro odgovorila predsjednica srpske Skupštine Ana Brnabić.

Izvestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je danas da je režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji.

'Unutrašnje prilike u Srbiji su sve gore jer režim pojačava represiju, dovodi izrazito lojalne ljude u medije, vojsku i policiju', rekao je Tonino Picula za N1.

Ocijenio je da je na djelu 'šizofrena situacija da Vučić traži novac od Europske unije i istovremeno je demonizira' i ukazao da Bruxelles ' to mora prekinuti i promijeniti i narativ i politiku podilaženja Vučiću'.

Picula je dodao da se može činiti da pritisak EU na režim u Beogradu nije onako jak i konstantan kao prije nekoliko mjeseci tijekom prosvjeda, ali i da taj dojam može varati.'

vezane vijesti

'Ovo je vrijeme kad će neizvjesnost u Srbiji jačati s približavanjem izbora, za koje ne znamo kad će se i kako dogoditi', rekao je Picula.

Ocijenio je da EU griješi što ima 'nekoliko aršina za autokrate i diktatore', među koje je svrstao i Aleksandra Vučića.

'U ovom slučaju riječ je o državi koja pregovara o članstvu, ne možemo imati nekoliko aršina za one koji su autokrati i diktatori. Spremni smo osuditi Putina zbog Ukrajine, ali smo blaži prema Netanjahuu i Vučiću', ukazao je Picula.

On je zaključio da je put Srbije prema EU 'posut s još dosta upitnika'.

Brnabić: Picula želi stabilno slabu i poslušno dobru Srbiju

Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocijenila je da Picula želi 'stabilno slabu i poslušno dobru Srbiju"', odnosno promjenu vlasti koje trenutno vode 'prosrpsku poitiku'.

Regirajući na Piculinu izjavu, navela da on 'ne zna više što bi sa sobom od mržnje prema Aleksandru Vučiću i Srbiji'.

'U njegovoj zemlji, članici EU, pola milijuna ljudi skandira ustaški pozdrav 'Za dom spremni', zahvaljujući takvim izljevima mržnje, podržanim od strane državnog rukovodstva, napada se pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, na službeno organiziranom dočeku njihove reprezentacije pjeva se 'stići će vas naša ruka i u Srbiji', četiri godine ta zemlja ne dozvoljava predsjedniku Srbije da posjeti Jasenovac kao mjesto najvećeg i najmonstruoznijeg stradanja srpskog naroda, sklapaju vojni savez s Tiranom i Prištinom, direktno podržavaju blokaderski pokret u Srbiji jer im je u strateškom interesu da Vučić ne bude na čelu Srbije', napisala je Brnabić.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti