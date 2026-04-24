Picula kritizirao Vučića, pa mu stigao odgovor: 'Više ne zna što bi sa sobom od mržnje prema Srbiji'

Izvestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je danas da je režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji.

'Unutrašnje prilike u Srbiji su sve gore jer režim pojačava represiju, dovodi izrazito lojalne ljude u medije, vojsku i policiju', rekao je Tonino Picula za N1.

Ocijenio je da je na djelu 'šizofrena situacija da Vučić traži novac od Europske unije i istovremeno je demonizira' i ukazao da Bruxelles ' to mora prekinuti i promijeniti i narativ i politiku podilaženja Vučiću'.

Picula je dodao da se može činiti da pritisak EU na režim u Beogradu nije onako jak i konstantan kao prije nekoliko mjeseci tijekom prosvjeda, ali i da taj dojam može varati.'