Od opskurnog tiktokera do heroja: On je tip od kojeg strepe nepošteni stanodavci

Australski san je umro

Najgore ovu krizu podnose mladi i ranjivi, a cijelu tu situaciju Van den Berg sažima psovkom te dodaje: 'Imali smo stare ljude koji su imali koristi od stvarno velikodušne stambene politike, oni su povukli ljestve za sobom, a mlade ljude ostavili da se snalaze sami.'

I sam je vlasnik kuće. Bez problema priznaje da dolazi iz privilegiranog okruženja, no navodi i da također zna kako je to biti najmoprimac. 'Vidjeti način na koji se u Australiji postupa s ranjivim ljudima... stvarno me to razbjesnilo', rekao je za BBC.

Tako je malo-pomalo počeo ismijavati agente za nekretnine na internetu. Van den Berg objavljuje imitacije, sarkastične recenzije domova dostupnih za unajmljivanje u zemlji, pa čak i pjesme.