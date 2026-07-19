Od mlade vatrogaskinje oprašta se cijeli Krašić: 'Ostat će trajna inspiracija svima nama'

'S velikom tugom opraštamo se od naše mlade sumještanke koja je jučer tragično izgubila život. Njezina prerana smrt duboko je potresla cijelu našu zajednicu. U ovim teškim trenucima upućujemo iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji, rodbini i prijateljima. Neka im ljubav najbližih, zajedništvo i podrška svih nas budu snaga u danima koji dolaze', objavili su iz Općine Krašić na službenoj Facebook stranici.

'S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu', stoji u njihovoj objavi na kojoj su objavili i fotografiju nasmijane djevojke.

Ispod objava su se od mlade djevojke oprostili brojni sugrađani, kako oni koji su ju poznavali tako i oni koje je dirnula objava.

Podsjetimo, radi se o 18-godišnjakinji koja je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu na autocesti A1.