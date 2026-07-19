Od mlade vatrogaskinje oprašta se cijeli Krašić: 'Ostat će trajna inspiracija svima nama'

Mala općina Krašić oprašta se od svoje mlade žiteljice, a pridružili su im se i brojni građani te DVD Krašić čiji je bila član
'S velikom tugom opraštamo se od naše mlade sumještanke koja je jučer tragično izgubila život. Njezina prerana smrt duboko je potresla cijelu našu zajednicu. U ovim teškim trenucima upućujemo iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji, rodbini i prijateljima. Neka im ljubav najbližih, zajedništvo i podrška svih nas budu snaga u danima koji dolaze', objavili su iz Općine Krašić na službenoj Facebook stranici.
Iz DVD Krašić također su se oprostili biranim riječima.
'S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu', stoji u njihovoj objavi na kojoj su objavili i fotografiju nasmijane djevojke.
Ispod objava su se od mlade djevojke oprostili brojni sugrađani, kako oni koji su ju poznavali tako i oni koje je dirnula objava.
Podsjetimo, radi se o 18-godišnjakinji koja je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu na autocesti A1.