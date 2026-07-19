Savjetnik u HNB-u opljačkao banzinsku i salon: Evo što za tportal kažu u Narodnoj banci

'Na temelju vijesti koju je objavila Policijska uprava zagrebačka da je 16. srpnja u Ulici Siget u Novom Zagrebu, na benzinskoj postaji, nepoznati maskirani počinitelj počinio razbojništvo, mediji su objavili neslužbenu informaciju da je počinitelj zaposlenik HNB-a. Slijedom te informacije, Hrvatska narodna banka provjerava kod nadležnih tijela identitet počinitelja. U slučaju da HNB zaprimi službenu potvrdu da je uistinu riječ o zaposleniku HNB-a, koji je povezan s objavljenim policijskim navodima, u skladu s odredbama Zakona o radu i internim aktima Hrvatska narodna banka pokrenut će hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku', stoji u odgovoru HNB-a na upit tportala.

Podsjetimo, muškarac je u četvrtak poslijepodne u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju i salon, a RTL je doznao da radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pozivajući se na svoje izvore, RTL Danas navodi kako je motiv za razbojništvo navodno bio dug koji je trebalo vratiti. Navodno je prvo opljačkao benzinsku postaju, gdje je otuđio 700 eura, a onda je ušao u obližnji salon te uz prijetnju nožem otuđio dodatnih 50 eura.

Na sudu se navodno branio da ima problema s alkoholom te da je u trenutku počinjenja djela doživio pomračenje uma.