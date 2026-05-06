Objavljeni detalji akcije u Slavoniji: Četiri osobe osumnjičene za zlouporabu položaja i ovlasti

PNUSKOK je objavio detalje oko akcije koja se tijekom jutra odvijala u na istoku Hrvatske. Kako ističu radi se o sumnji na pogodovanje pri zakupu javnih površina, čime je pribavljena protupravna imovinska korist na štetu turističke zajednice

'Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad četiri osobe (51-godišnjakinjom, 52-godišnjakinjom te 47-godišnjakom i 47-godišnjakinjom) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti', stoji u službenom priopćenju. Ističu kako se sumnja da je 52-godišnjakinja, kao direktorica turističke zajednice na području Brodsko-posavske županije, na poticaj 47-godišnjaka, vlasnika jednog obrta za ugostiteljstvo i člana turističkog vijeća, tijekom lipnja i srpnja 2025. istom omogućila ostvarivanje prava na zakup javne površine prilikom održavanja ljetne manifestacije, unatoč neispunjavanju uvjeta iz javnog poziva. Naime, 52-godišnjakinja je, znajući da 47-godišnjak nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od 51-godišnjakinje, voditeljice Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja jedinice lokalne samouprave, sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati duga s neistinitim datumom.

Sumnja se da je 51-godišnjakinja na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je 52-godišnjakinja neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s 47-godišnjakom sklopila ugovor o zakupu javne površine. Dodaju i kako se sumnja da je 52-godišnjakinja, na poticaj 47-godišnjakinje, vlasnice jednog obrta za usluge i organizaciju događanja, zlouporabila svoj položaj u vezi s javnim pozivom za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost ponuda pića prilikom održavanja ljetne manifestacije za razdoblje od 14. do 17. kolovoza 2025.