nova gradiška

Objavljeni detalji akcije u Slavoniji: Četiri osobe osumnjičene za zlouporabu položaja i ovlasti

M.Či.

06.05.2026 u 18:14

Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
PNUSKOK je objavio detalje oko akcije koja se tijekom jutra odvijala u na istoku Hrvatske. Kako ističu radi se o sumnji na pogodovanje pri zakupu javnih površina, čime je pribavljena protupravna imovinska korist na štetu turističke zajednice

'Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad četiri osobe (51-godišnjakinjom, 52-godišnjakinjom te 47-godišnjakom i 47-godišnjakinjom) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti', stoji u službenom priopćenju.

Ističu kako se sumnja da je 52-godišnjakinja, kao direktorica turističke zajednice na području Brodsko-posavske županije, na poticaj 47-godišnjaka, vlasnika jednog obrta za ugostiteljstvo i člana turističkog vijeća, tijekom lipnja i srpnja 2025. istom omogućila ostvarivanje prava na zakup javne površine prilikom održavanja ljetne manifestacije, unatoč neispunjavanju uvjeta iz javnog poziva. Naime, 52-godišnjakinja je, znajući da 47-godišnjak nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od 51-godišnjakinje, voditeljice Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja jedinice lokalne samouprave, sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati duga s neistinitim datumom.

Sumnja se da je 51-godišnjakinja na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je 52-godišnjakinja neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s 47-godišnjakom sklopila ugovor o zakupu javne površine.

Dodaju i kako se sumnja da je 52-godišnjakinja, na poticaj 47-godišnjakinje, vlasnice jednog obrta za usluge i organizaciju događanja, zlouporabila svoj položaj u vezi s javnim pozivom za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost ponuda pića prilikom održavanja ljetne manifestacije za razdoblje od 14. do 17. kolovoza 2025.

Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

'Nakon prihvata ponude 47-godišnjakinje sa zakupninom od 3.050,00 eura, 52-godišnjakinja je suprotno uvjetima iz javnog poziva o početnoj cijeni zakupa od 3.000,00 eura, s 47-godišnjakinjom sklopila ugovor o zakupu javne površine sa zakupninom od 2.000,00 eura te potom odgađala ispostavu računa za navedeno. Na opisani način je 47-godišnjakinji pribavila protupravnu imovinsku korist od 1.050,00 eura na štetu turističke zajednice', pojašnjavaju iz PNUSKOK-a.

Ističu kako su temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Osijeku provedene pretrage osoba, domova, poslovnih prostora i vozila osumnjičenih te su oduzeti predmeti važni za daljnji kazneni postupak. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja svi osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok je protiv njih podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Kako doznaje 24sata, među uhićenima je Dinka Matijević, predsjednica Gradskog vijeća i direktorica Turističke zajednice Grada Nova Gradiška. Matijević je desna ruka nekadašnjeg gradonačelnika i sadašnjeg kandidata za gradonačelnika Vinka Grgića, koji je već dvaput bio uhićen zbog USKOK-ovih sumnji u koruptivna kaznena djela.

Iz TZ izuzeti su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića.

Podsjetimo i kako će se prijevremeni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške održati se u nedjelju, 17. svibnja, a kandidatkinja za Grgićevu zamjenicu ponovno će biti Sabina Vlaović, koja trenutno privremeno obnaša dužnost gradonačelnice.

