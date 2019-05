Obiteljski liječnici s kongresa: Uvedite nam stimulativne mjere za ostanak u Hrvatskoj

Poboljšanje uvjeta rada, uvođenje sustava poticanja i nagrađivanja, omogućavanje odlazaka u privatnu praksu za one koji to žele te uvođenje stimulativnih mjera za ostanak obiteljskih liječnika u Hrvatskoj, od lokalne do državne razine, neki su od zahtjeva upućenih s 10. kongresa Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), koji je proteklog vikenda u Šibeniku okupio više od 700 liječnika

Zatraženo je i skidanje tereta nemedicinskih poslova s obiteljskih liječnika koji su, tvrde, pretvoreni u "administratora-kontrolora zdravstvenog sustava", kao i da u toj djelatnosti mogu raditi samo specijalisti obiteljske medicine. Za razvoj i priznanje obiteljske medicine kao struke potrebna je specijalizacija jer je obiteljska medicina zasebna struka sa svojim specifičnostima, kao i druge grane medicine. Samo diploma Medicinskog fakulteta nije dovoljna za kvalitetan rad na području obiteljske medicine, pogotovo u ruralnim i izoliranim područjima.