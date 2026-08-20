Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme zahvatilo Sloveniju: Hoće li donijeti osvježenje i u Hrvatsku?

Slovenski prometno-informacijski centar upozorio je vozače da se ne zaustavljaju ispod nadvožnjaka i u tunelima te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

Kako javlja 24ur , jedna od najjačih dogodila se na području Postojne gdje je snažna kiša gotovo onemogućila vožnju na autocesti.

Pljuskovi i grmljavina trenutno se javljaju i u planinskim područjima sjeverne Slovenije, istaknuli su iz slovenskog Arsa. Dodaju kako je tijekom oluje na području Postojne palo 23,4 mm kiše u samo pola sata.

'Suho tlo slabije upija vodu, pa se oborinske vode i bujične kiše mogu brzo povećati', naglasio je Ars, te pozvao na oprez sve koji kampiraju ili borave u blizini potoka s bujičnim kišama.

Poplave u Italiji

Podsjetimo, oluje koje su zahvatile Sloveniju već su izazvale probleme u susjednoj Italiji. Tamo je nevrijeme praćeno jakom kišom pogodilo talijansku regiju Liguriju. Zabilježene su poplave u nekolicini gradova, a najgore je bilo u Chiavariju i Lavagni, gradovima nedaleko od Genove.

U Chiavariju je voda je poplavila nekoliko ulica, a zbog nestanka struje građani nisu mogli koristiti ni pumpe za izbacivanje vode. Aktivirane i sirene zbog izlijevanja kanala Rupinaro.

Pogoršanje vremena i u Hrvatskoj

Prema večeri se očekuje jačanje oluja na zapadu i širenje prema istoku i Hrvatskoj. Sadašnje prognostičke karte govore kako bi se olujno vrijeme moglo nastaviti do ranih jutarnjih sati.

Neurje.si ističe kako se najpovoljniji uvjeti za nastanak oluja i jakih grmljavinskih oluja očekuju u regijama bliže moru, a zbog jakog polja vjetra u nekoliko slojeva atmosfere, očekuju se jaki olujni udari vjetra. Lokalno mogu premašiti i brzinu od 100 km/h.

DHMZ je za zagrebačku regiju te Istru i kvarner upalio žuri meteoalarm. Upozoravaju na mogući pokoji izolirani izraženiji pljusak s grmljavinom uz granicu sa Slovenijom, dok u Istri i Velebitskom kanalu upozoravaju na mjestimice jako jugo.

Pogoršanje koje bi trebalo zapadne i sjeverozapadne krajeve Hrvatske zahvatiti tijekom noći, trebalo bi se nastaviti i sutra.

Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje, ističu iz DHMZ-a.

Vjetar bi trebao biti slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslijepodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak.

Unatoč kratkom pogoršanju, temperature neće značajnije pasti. Najniža jutarnja temperatura očekuje se od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 °C.