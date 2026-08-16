VIDEO Dramatične scene u Grčkoj: Bujice blokirale vozače, žena ozlijeđena nakon udara groma

Snažno ljetno nevrijeme pogodilo je područje Manija na jugu grčkog Peloponeza, izazvavši bujične poplave i velike probleme na cestama. U samo dva sata na širem području Istočnog Manija palo je oko 140 tona vode po hektaru, odnosno približno 140 litara kiše po četvornom metru, izvijestio je grčki javni servis ERT

U nevremenu je ozlijeđena i žena nakon što je grom udario u njezin automobil. Prema informacijama ERT-a, radilo se o posrednom udaru, a žena je nakon intervencije liječnika prevezena u Opću bolnicu u Sparti. Njezin život nije ugrožen i zdravstveno stanje joj je dobro. Deseci poziva vatrogascima Najveći problemi zabilježeni su na području Oityla, Karavostasija, Alype, Kokkale, Exo Nymfija, Lagije i Porto Kagija. Obilna kiša pretvorila je brojne ceste u bujice, zbog čega su vozači ostajali zarobljeni u automobilima.

‼️ Πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη Μάνη λόγω καταρρακτώδους βροχής που ξέσπασε σε αρκετές περιοχές, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.



⛈️ Το καλοκαιρινό μπουρίνι ήταν αρκετά δυνατό, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους και να εκδηλωθούν έντονα… pic.twitter.com/QmukX0gc7w — iefimerida (@iefimerida) August 15, 2026

Vatrogasci su primili oko 50 poziva za pomoć, a u najmanje deset slučajeva morali su intervenirati kako bi vozače izvukli na sigurno. Dio ljudi uspio se sam izvući kada se voda počela povlačiti. Problema je bilo i u turistički vrlo posjećenom Karavostasiju, gdje su zbog poplavljenih cesta ostali blokirani i posjetitelji. Ekipe lokalnih vlasti i regije Peloponez radile su do kasno navečer na čišćenju i ponovnom uspostavljanju prometa na oštećenim cestama. Grom udario u automobil Posebno dramatična bila je intervencija nakon udara groma u automobil u kojem se nalazila žena.

Τις πληγές της μετρά η Ανατολική Μάνη μετά το σφοδρό μπουρίνι που ξέσπασε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η καταρρακτώδης βροχή, που έριξε περίπου 140 τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα σε μόλις δύο ώρες, μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις… pic.twitter.com/LezZcSkNb8 — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) August 16, 2026