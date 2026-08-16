VIDEO Dramatične scene u Grčkoj: Bujice blokirale vozače, žena ozlijeđena nakon udara groma

Snažno ljetno nevrijeme pogodilo je područje Manija na jugu grčkog Peloponeza, izazvavši bujične poplave i velike probleme na cestama. U samo dva sata na širem području Istočnog Manija palo je oko 140 tona vode po hektaru, odnosno približno 140 litara kiše po četvornom metru, izvijestio je grčki javni servis ERT
U nevremenu je ozlijeđena i žena nakon što je grom udario u njezin automobil. Prema informacijama ERT-a, radilo se o posrednom udaru, a žena je nakon intervencije liječnika prevezena u Opću bolnicu u Sparti. Njezin život nije ugrožen i zdravstveno stanje joj je dobro.
Deseci poziva vatrogascima
Najveći problemi zabilježeni su na području Oityla, Karavostasija, Alype, Kokkale, Exo Nymfija, Lagije i Porto Kagija. Obilna kiša pretvorila je brojne ceste u bujice, zbog čega su vozači ostajali zarobljeni u automobilima.
Vatrogasci su primili oko 50 poziva za pomoć, a u najmanje deset slučajeva morali su intervenirati kako bi vozače izvukli na sigurno. Dio ljudi uspio se sam izvući kada se voda počela povlačiti.
Problema je bilo i u turistički vrlo posjećenom Karavostasiju, gdje su zbog poplavljenih cesta ostali blokirani i posjetitelji.
Ekipe lokalnih vlasti i regije Peloponez radile su do kasno navečer na čišćenju i ponovnom uspostavljanju prometa na oštećenim cestama.
Grom udario u automobil
Posebno dramatična bila je intervencija nakon udara groma u automobil u kojem se nalazila žena.
Zbog poplavljenih i teško prohodnih cesta spasilačkim ekipama bilo je otežano približavanje mjestu događaja. Liječnik i vozilo hitne pomoći iz zdravstvenog centra Areopoli, uz pomoć policije, ipak su uspjeli doći do ozlijeđene žene i prevesti je u bolnicu u Sparti.
Prema posljednjim informacijama, žena je zadržana na dodatnim pregledima iz predostrožnosti, a očekuje se da bi tijekom dana mogla biti puštena iz bolnice.
Lokalni stanovnici opisali su nevrijeme kao iznimno snažno i neuobičajeno za ovo doba godine.