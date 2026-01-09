Obilježena obljetnica pogibije članova Promatračke misije Europske zajednice

U napadu su poginula četvorica talijanskih časnika - Enzo Venturini, Marco Matta , Silvano Natale i Fiorenzo Ramacci te francuski časnik Jean Loup Eychenne . Helikopter se vraćao iz Mađarske u Hrvatsku, a srušen je raketama iz zrakoplova MIG-21. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je kako se radilo o planskom i zločinačkom činu tadašnje jugoslavenske vojske.

„Riječ je o podmuklom atentatu iza kojeg je stajala jugoslavenska vojska, uz pokušaj manipulacije i prebacivanja krivnje na Hrvatsku, iako tada nije imala ni sredstva niti mogućnosti za takvo djelovanje. Cilj je bio optužiti Hrvatsku za rušenje helikoptera, no istina je vrlo brzo izašla na vidjelo”, rekao je Jenkač. Podsjetio je kako je jedan helikopter tada pogođen i srušen, dok je drugi prisilno sletio, naglasivši da je zločin imao snažan međunarodni odjek.

„Bio je to možda i ‘trenutak razjašnjenja’ za tadašnju Europsku zajednicu i velik dio svjetske javnosti, kada je postalo jasno tko je agresor, a tko žrtva”, kazao je Jenkač dodavši kako je nemili događaj pridonio međunarodnom razumijevanju hrvatske borbe za samostalnost.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kazala je kako je riječ o događaju koji je zgranuo cijeli svijet u vrijeme kada je trećina Hrvatske bila okupirana.

„Pucanj u helikopter i nevine žrtve bio je i vidljiv pucanj na Hrvatsku”, rekla je istaknuvši da su životi tih časnih ljudi ugrađeni u temelje neovisne, slobodne i demokratske Hrvatske. „Taj strašan događaj u Podrutama pokazao je svu brutalnost velikosrpske agresije na Hrvatsku i pomogao da istina ode u svijet”, istaknula je Metelko-Zgombić.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnik Tomislav Zadro podsjetio je da su u Podrutama stradali ljudi koji nisu došli kao vojnici, nego svjedoci. „Njihova je smrt bila poruka da agresija ne priznaje ni neutralnost niti međunarodne obaveze”, naglasio je Zadro dodavši kako je dužnost današnje Hrvatske čuvati sjećanje na takva mjesta zbog budućnosti.

Podrute su trajni podsjetnik da mir nije slabost, ali ni naivnost, mir se gradi na istini, a čuva odlučnošću, poručio je Zadro.