Obersnel: Butkovićev sukob s Milanovićem je HDZ-ova igra

'Sedma izborna jedinica je najbolji dokaz nakaradnosti organizacije izbornih jedinica', rekao je Obersnel gostujući na N1 Televiziji.

'Vjerujem da ćemo u ove naredne četiri godine promijeniti taj nakaradni sustav i vratiti se na ono što smo mi predlagali, a to je šest izbornih jedinica koje će pratiti granice županije', dodaje.

'Potpuno je jasno da je to nešto što odgovara HDZ-u. Oni su na neki način izolirali one izborne jedinice u kojima znaju da ne mogu dobiti bolji izborni rezultat u odnosu na one koje njima idu u prilog. Najapsurdniji primjer takvog krojenja izbornog jedinica je upravo sedma izborna jedinica', objašnjava.