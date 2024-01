Nuklearna sila opet zvecka oružjem: što se događa i prijeti li nam novi rat?

Yeonpyeong je maleni otok oko svega pet četvornih kilometara površine, ali na kojem živi 2100 ljudi, dok je obližnji Baengnyeong nešto veći s oko 28 četvornih kilometara i ima više od 4900 stanovnika. Dvije zemlje su od 1950. do 1953. godine vodile krvavi rat u kojem su dvije strane pomagali ideološki takmaci - Sjever komunisti iz Sovjetskog saveza, a Jug Sjedinjene Američke Države. Rat je završio potpisivanjem primirja, tako da su tehnički dvije zemlje koje čini jedan narod još uvijek u ratu, a dijeli ih demilitarizirana zona.

Od tada su njihovi odnosi puni tenzija, uspona i padova, a Sjeverna Koreja pritom povremeno ispaljuje granate na pomorsku tampon-zonu, samo podižući napetosti. Na to područje ispaljeno je više granata i krajem 2022. Još ranije, u studenom 2010., Pjongjang je izveo napad na otok Yeonpyeong, u kojem su ubijene četiri osobe, a deseci su ranjeni. To je dovelo do evakuacije ljudi, a južnokorejske snage uzvratile su vatru.

Sjever je u to vrijeme okrivio Jug za provociranje napada jer su održane topničke vježbe u vodama blizu Yeonpyeonga. Granatiranje otoka također je uslijedilo pola godine nakon što je Sjeverna Koreja torpedirala korvetu južnokorejske mornarice, ubivši 46 od 104 mornara na brodu, tijekom američko-južnokorejskih pomorskih vježbi. Sjeverna Koreja odbacila je krivnju za taj napad.