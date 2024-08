Novinarka se vozila trajektom nekoliko dana prije nesreće: Rampa se nije otvarala

Marina Barukčić-Stričević, reporterka Al Jazeere, za Jutarnji list ispričala je što se dogodilo.

'Bilo je oko 19 sati i kad smo trebali izaći, rampa se nije otvarala. Bilo je u tom dijelu gdje smo stajali, pred rampom, nekoliko članova posade koji su izgledali kao da im se to ne događa prvi put. Čulo se glasno lupanje i nisam znala odakle je dopiralo, dojam je da je netko od članova posade lupao. Čekali smo pet minuta, zezali se da ćemo morati možda skakati u more i kada se rampa iznenada počela spuštati, nije se spuštala naglo, imala sam dojam kao da je to iznenadilo i članove posade, koji su na naš komentar da ćemo izgleda ostati na trajektu samo slegnuli ramenima', ispričala je Barukčić.