Novi vizualni identitet najpoželjnije destinacije istočne Hrvatske

Vinkovci, kao neotkriveni biser Slavonije, svojim neposrednim šarmom oduševit će svakog posjetitelja

Slavonija je najveća hrvatska povijesna regija, koja se ponosno diči brojnim baroknim palačama i crkvama, plodnim ravnicama, autohtonim vinskim podrumima i prekrasnim prirodnim atrakcijama, a jedan od njezinih najdivnijih bisera nesumnjivo su Vinkovci, grad koji svake godine privlači sve veći broj znatiželjnih posjetitelja.

Vinkovci su nedavno predstavili novi vizualni identitet i slogan, izrađen u sklopu turističkog projekta Virtualni i kulturni turizam – ViCTour. Novi vizualni identitet inspiriran je, između ostaloga, opusom Alberta Kinerta, rođenog Vinkovčanina, jednog od najvećih hrvatskih grafičara i ilustratora. Zlatna boja klasja žita, kukuruza, suncokreta, grožđa ili traminca uhvaćenog u čaši, lišća bogatih šuma, nošnji i dukata pa sve do sjaja samog Sunca, samo su neke od slika ovog područja koje su ilustrirane jednostavno, moderno i neočekivano. Logotip Vinkovaca prati smjernice dane brend strategijom, a to je kontinuitet života te kultura života i rada. Zajednički nazivnik su ljudi, upravo kako je vizualnim rješenjem to i prikazano.

Vinkovci su sjajan pokazatelj kako se sustavnim i promišljenim pristupom, može prometnuti u poželjnu turističku destinaciju. Tako, primjerice, već sedam godina zaredom, krajem proljeća organiziraju povijesnu, turističku i edukativnu manifestaciju pod nazivom Rimski dani, kojom Turistička zajednica grada Vinkovaca, u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci te ostalim partnerima želi predstaviti Vinkovce kroz žive slike Colonie Aurelie Cibalae. Posjetitelji mogu otkriti i doživjeti tajne drevnoga Rima kroz prikaze borbe Barbara i Rimljana, radionice za djecu, rimske igre, igrokaze na latinskom, borbe gladijatora, izložbe grafita, rimski sajam, kovačnice i mnogo toga iz bogatog sadržaja festivala.

Nadaleko najdugovječnija turistička manifestacija grada su Vinkovačke jeseni. Osnovane su 1966. godine, a nedugo nakon postale su najveći i najpoznatiji kulturni događaj grada Vinkovaca, cijele Slavonije, pa čak i cijelog kontinentalnog dijela Hrvatske. U prvome planu ovoga festivala su njega narodnih plesova, nošnji i običaja, kako bi se različite tradicionalne vrijednosti iz narodnog života Slavonije očuvali. Održavaju se svake godine simbolično u rujnu, s obzirom da upravo ujesen Slavonci budu najviše nagrađeni za mukotrpan cjelogodišnji rad.

Advent je prošlog vikenda službeno obilježen diljem Hrvatske, pa tako i u Vinkovcima, u kojima je ove godine najveći, najsadržajniji i najljepši do sada. Bogat i raznolik program namijenjen je za sve građane Vinkovaca, ali i mještane susjednih mjesta koji s radošću posjećuju Ledeni Orion i uživaju u svjetlucavim božićnim čarolijama.

Ukoliko još niste, sada je idealno vrijeme da posjetite Vinkovce. Grad, kojeg nazivaju još i europskim Jerihonom, koji u kontinuitetu živi preko 8000 godina, nudi mnogo toga. Od uvijek nasmijanih i srdačnih stanovnika, preko vrhunskih slavonskih specijaliteta do očaravajućih prirodnih ljepota i privlačnih turističkih manifestacija za sve uzraste, Vinkovci su šarmantan gradić čija će neposrednost i ljupkost osvojiti apsolutno svakog posjetitelja.