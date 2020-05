Vjerojatnost da Europu mimoiđe novi val proboja koronavorusa je minimalna, no drugi val zaraze proći će bez blokade ekonomije, piše u subotu Jutarnji list

Obistini li se njezina stručna prognoza, ni Hrvatska vrlo vjerojatno neće biti pošteđena. Hrvatski stručnjaci to očekuju te su preliminarni razgovori o pripremama za mogući drugi val već u tijeku, navodi dnevnik.

"I dalje se nemojte rukovati, nemojte zaboraviti na fizičku distancu, perite češće ruke, pa čak i u ovom trenutku premda je sada rizik za zarazu mali. Sve je to nužno da bi navike ostale ako nas zadesi drugi val epidemije Covida-19", ističe epidemiolog prof. dr. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i napominje da se navike teško stječu, a lako zaboravljaju.

Dođe li do drugog vala, slažu se sugovornici Jutarnjeg lista, karantena i potpuno zatvaranje ekonomije i društva više neće biti opcija: morat će se uvesti stroge epidemiološke i druge mjere kojima će se epidemija nastojati držati pod kontrolom.

Naime, u tijeku je popuštanje vrlo rigoroznih mjera zaštite, poglavito u europskim zemljama, koje su s većim ili manjim uspjehom trebale zaustaviti eksploziju oboljelih i umrlih od Covida-19, no to ne znači da nema "pogleda u budućnost", odnosno priprema da se eventualni drugi val bolesti dočeka spremnije kako se ne bi ponovno zaustavili život i gospodarstvo kao što je to bilo u prvom naletu virusa.

Naravno, "nova" organizacija zaštite tražila bi i snažniji osobni angažman, odnosno snažnije pridržavanje osobnih mjera koje bi osigurale da se bolest ne širi i bez posvemašnje izolacije, ali i spremnost države da se u slučaju potrebe u kratkom vremenu organizira tako da se spriječi snažnije napredovanje bolesti, donosi Jutarnji list.