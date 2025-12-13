Novi udar na istočnu granicu EU-a: Otkriven tajni tunel koji vodi iz Bjelorusije u Poljsku

Kako je priopćila poljska Granična straža, migranti su na poljski teritorij ulazili kroz gotovo stotinu metara dug tunel, visok oko 1,5 metara. Ulaz u tunel bio je skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko 50 metara od državne granice, dok se izlaz nalazio svega desetak metara unutar Poljske, piše Euronews.

Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima nadzora, policija je brzo locirala osobe nakon što su izašle iz tunela. Više od 130 migranata odmah je privedeno, a potraga za ostalima i dalje traje. U akciji su, osim graničnih policajaca, sudjelovali i vojnici, policija te službeni psi.