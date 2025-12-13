Novi udar na istočnu granicu EU-a: Otkriven tajni tunel koji vodi iz Bjelorusije u Poljsku

Poljske granične vlasti otkrile su podzemni tunel kojim je više od 180 migranata ilegalno ušlo u Poljsku iz Bjelorusije. Tunel je pronađen ispod nasipa u blizini mjesta Narewka u regiji Podlasie, a većina migranata je u međuvremenu privedena, dok se za preostalima još traga
Kako je priopćila poljska Granična straža, migranti su na poljski teritorij ulazili kroz gotovo stotinu metara dug tunel, visok oko 1,5 metara. Ulaz u tunel bio je skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko 50 metara od državne granice, dok se izlaz nalazio svega desetak metara unutar Poljske, piše Euronews.
Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima nadzora, policija je brzo locirala osobe nakon što su izašle iz tunela. Više od 130 migranata odmah je privedeno, a potraga za ostalima i dalje traje. U akciji su, osim graničnih policajaca, sudjelovali i vojnici, policija te službeni psi.
Među privedenima prevladavaju državljani Afganistana i Pakistana, no u skupini su bili i migranti iz Indije, Nepala i Bangladeša. Istodobno su uhićena i dvojica vozača – 69-godišnji poljski državljanin i 49-godišnji Litavac – za koje se sumnja da su sudjelovali u krijumčarenju migranata prema zapadnoj Europi.
Istraga je u tijeku, a poljska granična policija ističe da je ovo već četvrti tunel za ilegalni prelazak granice koji su njezini pripadnici otkrili ove godine na području Podlasja.
Iz Granične straže poručuju da je kombinacija elektroničkih sustava nadzora i fizičkih prepreka omogućila brzu reakciju i sprječavanje ozbiljnijeg narušavanja državne granice.