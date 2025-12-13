Izrael: Ubili smo visokorangiranog zapovjednika Hamasa

U priopćenju se ne navodi ime ubijene osobe.

Izraelski mediji Times of Israel i ynet izvijestili su da je Raad Saad bio visoki zapovjednik palestinske militantne organizacije koji je ciljan u zračnom napadu i ubijen u Pojasu Gaze.

Saad je navodno bio glavi planer terorističkog napada 7. listopada 2023. godine, na jugu Izraela, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto i odvedeno u Pojas Gaze.