Izraelci na zahtjev Libanona obustavili napad na selo na jugu zemlje

"Nakon što je izdano upozorenje, libanonska vojska... zatražila je dopuštenje za ponovni pristup navedenoj lokaciji za koju je proglašeno kršenje , kako bi se riješilo kršenje sporazuma", rekao je glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee na arapskom jeziku na platformi X.

Ranije tog dana Izrael je izdao upozorenje na evakuaciju za selo Januh prije onoga što je nazvao planiranim napadom na infrastrukturu militantne skupine Hezbolah .

"Izraelske obrambene snage odlučile su to dopustiti i u skladu s tim zračni napad je privremeno zamrznut", dodao je.

Izrael i Libanon su 2024. godine dogovorili prekid vatre uz posredovanje SAD-a, čime je okončan više od godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha koji je kulminirao izraelskim napadima koji su ozbiljno oslabili militantnu skupinu koju podržava Iran. Od tada su strane razmjenjivale optužbe zbog kršenja sporazuma.

U utorak je Izrael pogodio ono što je opisao kao infrastrukturu Hezbolaha u nekoliko područja južnog Libanona.

Izrael i Libanon poslali su civilne izaslanike u vojni odbor koji prati prekid vatre, što je korak prema ispunjavanju višemjesečnog američkog zahtjeva da prošire pregovore u skladu s bliskoistočnom mirovnom agendom predsjednika Donalda Trumpa.