HDZ sasuo paljbu: Vulgarno potkapacitirani Hajdaš izgubljen je u vremenu i prostoru

Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon što je Hajdaš Dončić prethodno na sjednici Glavnog odbora stranke izjavio da Hrvatska „nosi kaput s dva lica, europskim i balkanskim“, optuživši premijera Plenkovića da ne šalje dovoljno jasne poruke protiv radikalizma te da „pleše tango s balkanskim mirisom“ .

"Izgubljen u vremenu i prostoru, vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo vraćajući Hrvatsku u ‘45. i na Balkan - iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu", objavio je HDZ na društvenim mrežama odgovorajući na današnje prozivke predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića upućene premijeru zbog polarizacija.

U objavi na Facebooku HDZ odgovara kako Hajdaš Dončić „ili ne vidi očito ili svjesno iznosi neistine“, ustvrdivši da upravo SDP, a ne HDZ, stoji iza poruka i simbola povezanih s „balkanskim“ političkim narativom.

„Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolama ‘Balkanska federacija bez država i nacija’ ili transparentima o ‘zajedničkom jugoslavenskom jeziku’, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci“, stoji u HDZ-ovoj objavi.

HDZ poručuje kako će nastaviti provoditi politiku za koju je „tri puta zaredom dobio povjerenje hrvatskog naroda“, ističući gospodarski razvoj, rast plaća i zaposlenosti kao ključne prioritete aktualne vlasti.

„Nastavljamo biti jedina brana normalne Hrvatske pred upravo takvima“, zaključuje se u objavi HDZ-a.