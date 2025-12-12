Lukašenko ugostio novog američkog izaslanika: 'Vi ste naš glavni za Bjelorusiju'

Na kratkoj video snimci objavljenoj na kanalu Lukašenkove administracije na Telegramu vidi se kako se oni pozdravljaju.

Lukašenko je Coaleu čestitao na prošlomjesečnom imenovanju za posebnog izaslanika.

"Vi ste trenutačno naš glavni dužnosnik za Bjelorusiju", rekao je Lukašenko.

"Kažu da Trump voli da mu se laska. Ali ja ovo ne činim radim laskanja. Želim reći da mi se zaista sviđaju njegovi potezi u zadnje vrijeme", rekao je Lukašenko, kako je prenijela državna novinska agencija Belta.