Mrtav-pijan rakun poharao trgovinu, osumnjičen za više 'provala'

I.H./Hina

13.12.2025 u 18:08

Rakun
Rakun Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Rakun koji je pronađen "mrtav-pijan" nakon što je divljao po trgovini za prodaju alkoholnih pića u Virginiji, osumnjičen je za još najmanje dvije ranije "provale", objavili su lokalni dužnosnici za zaštitu životinja

Snimke razbijenih boca i rakuna serijskog provalnika koji leži na podu pokraj WC-a prošli su tjedan postale viralne, no službenica iz udruge za zaštitu životinja Samantha Martin, koja ga je pronašla, novinarima Sky Newsa je rekla da je životinja u odličnoj formi.

"Nije ovo prvi put da je ušao u jednu od zgrada.... Ovo je već njegova treća provala", rekla je, dodavši da je "bio i u karate studiju, kao i u zgradi Odjela za motorna vozila", gdje je, kako je ispripovijedala, pojeo grickalice koje su na stolovima ostavili radnici.

@zee143garcia #duet with @user52460610070563 #wildnews ♬ original sound - user52460610070563

Martin je dodala kako je to "pametno malo stvorenje" oba puta 'uklonjeno' iz spomenutih tvrtki, a obje se nalaze u istom kompleksu u kojemu je smještena i trgovina alkoholnim pićima ABC u Ashlandu. "Svaki put kad bismo ga izvukli odande, on se ponovno vratio. Naime, mi ga ne premještamo drugdje, jer je to često smrtna kazna za rakune, ali on nekako uvijek pronađe put natrag", rekla je za lokalni podcast.

Početkom mjeseca rakun je tijekom noći upao u zatvorenu prodavaonicu alkohola, porazbijao boce s whiskeyem na donjim policama, a sutradan ujutro pronađen je "mrtav-pijan" na podu WC-a. Nakon nekoliko sati sna, rakun je bez ozljeda, osim "potencijalnog mamurluka", pušten natrag u divljinu, a iz udruge za zaštitu životinja su kazali kako se nadaju da je shvatio kako "provala nije rješenje".

Rakuni su poznati po tomu što traže hranu u kantama za smeće. Česti su u Virginiji i nerijetko ih se može susresti po šumama, parkovima, a ponekad i u gradovima.

