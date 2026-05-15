Milanović poslao poruku vojsci: 'Sa saveznicima pošteno i iskreno, ali...'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je večeras na obilježavanju 35. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade 'Gromovi'

Tom se prigodom Zoran Milanović obratio okupljenima, bivšim pripadnicima, ali i sadašnjim vojnicima. "Hrvatskom vojskom, u svakom trenutku, gdje god bila, gdje god se borila ako za to bude potreba, moraju zapovijedati naši ljudi koji su položili prisegu hrvatskoj zastavi i hrvatskom Ustavu. Sa saveznicima svih vrsta lijepo, pošteno i iskreno, ali kao što smo naučili u svojoj povijesti - jedino svojom voljom, svojim odlukama i svojom snagom možemo postići velike ciljeve", rekao je predsjednik i istaknuo kako je hrvatski narod jedinstven u EU po onome što je prošao prije 35 godina.

"Ova slika koju ja vidim ispred sebe večeras i često u Hrvatskoj, jedinstvena je jer nigdje nećete naći ovakav skup ljudi u zrelim godinama koji se okupljaju ovakvim povodom – povodom sudjelovanja u ratu kojeg su dobili. Nitko osim Bosne i Hercegovine, na neki način, nema ovakvu generaciju ljudi, koja je protiv svoje volje prije 35 godina natjerana u rat“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši da Hrvatska zbog toga ima posebnu povijest kakvu nema niti jedna europska država.

"Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina. S posebnim bolom je ušla u Europsku uniju, nitko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali, i naši današnji saveznici. To su činjenice, ali to nije razlog da budemo ogorčeni na bilo koga ili da bilo koga mrzimo ili da budemo potišteni zbog toga. Ali, to je činjenica“, pojasnio je predsjednik Milanović i još jednom naglasio kako danas “o svojoj sudbini i svojoj vojsci, o svojim akcijama, pa i svojim neakcijama, odlučujemo sami, gledajući samo hrvatske interese“.