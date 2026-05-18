Izraelci raspalili po Milanoviću: 'Antiizraelski hrvatski predsjednik...'

Dodaju da odbija imenovati novog izraelskog veleposlanika zbog nesuglasica s Vladom Andreja Plenkovića . Zbog toga, pišu Izraelci , on odbija imenovati zamjenu za Veselu Mrđen Korać , hrvatsku veleposlanicu u Izraelu koja je na toj dužnosti već osam godina.

Izraelski mediji pišu da hrvatski predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija potvrditi veleposlanika te zemlje. The Times of Israel u tekstu naslovljenom "Antiizraelski hrvatski predsjednik odbija potvrditi novog izraelskog izaslanika" piše da Milanović ima antiizraelske stavove.

Otpravnik umjesto veleposlanika

Inače, mandat izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu istekao je potkraj prošle godine. Na njegovom je mjestu kao zamjena u studenom odobren Nissan Amdur, koji će dužnost preuzeti kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje. To je ujedno prvi put da je Milanović odbio imenovati stranog veleposlanika, piše Ynet.

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da surađuje s hrvatskim kolegama kako bi se "riješilo pitanje statusa sljedećeg izraelskog veleposlanika u Zagrebu".

"On je problematična politička figura koja je u ne tako dalekoj prošlosti davala jasno antiizraelske i antisemitske izjave”, tvrdi dobro upućeni izvor za izraelske medije.