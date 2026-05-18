Izraelci raspalili po Milanoviću: 'Antiizraelski hrvatski predsjednik...'

Izraelski mediji navode kako se Zoran Milanović lani sukobio s njihovim bivšim veleposlanikom Garyjem Korenom, dok je odbio imenovati Nissana Amdura novim veleposlanikom, ali je potpisao da on bude otpravnik poslova
Izraelski mediji pišu da hrvatski predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija potvrditi veleposlanika te zemlje. The Times of Israel u tekstu naslovljenom "Antiizraelski hrvatski predsjednik odbija potvrditi novog izraelskog izaslanika" piše da Milanović ima antiizraelske stavove.
Dodaju da odbija imenovati novog izraelskog veleposlanika zbog nesuglasica s Vladom Andreja Plenkovića. Zbog toga, pišu Izraelci, on odbija imenovati zamjenu za Veselu Mrđen Korać, hrvatsku veleposlanicu u Izraelu koja je na toj dužnosti već osam godina.
Otpravnik umjesto veleposlanika
Inače, mandat izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu istekao je potkraj prošle godine. Na njegovom je mjestu kao zamjena u studenom odobren Nissan Amdur, koji će dužnost preuzeti kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje. To je ujedno prvi put da je Milanović odbio imenovati stranog veleposlanika, piše Ynet.
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da surađuje s hrvatskim kolegama kako bi se "riješilo pitanje statusa sljedećeg izraelskog veleposlanika u Zagrebu".
"On je problematična politička figura koja je u ne tako dalekoj prošlosti davala jasno antiizraelske i antisemitske izjave”, tvrdi dobro upućeni izvor za izraelske medije.
Raniji sukobi
Milanović se sukobio s Korenom nakon što je ova poručio da bi Hrvatska trebala istražiti osoblje iranskog veleposlanstva jer "među njima mogu biti pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu". Koren je pozvan u Ured predsjednika na razgovor zbog "uznemiravanja".
"Ne želimo tuđe zaraze i klice u Hrvatskoj, ni izraelske ni iranske", rekao je tada Milanović.
Osim toga, optužio je Izrael za "terorizam" u Gazi i na Bliskom istoku te kritizirao posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu, gdje je zahvalio svom kolegi Israelu Katzu na odobrenju izvozne dozvole za obrambeni sustav Trophy. Tada je Milanović osudio "neprihvatljivo ponašanje izraelske vojske" te naredio prekid obrambene suradnje između dviju država.